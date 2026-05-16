Συνέδριο ΝΔ - Νίκος Δένδιας: Η ΝΔ δεν πιστεύει στις κλειστές καγκελαρίες των τεχνοκρατών

Ιδεολογικό και ταυτοτικό μανιφέστο για το κυβερνών κόμμα από τον Νίκο Δένδια στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει στις κλειστές καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Είναι το κόμμα των πολλών», τόνισε στην έναρξη της ομιλίας του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Είμαστε το πραγματικό λαϊκό κόμμα και δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από τον φιλολαϊκό μας χαρακτήρα. Στο DNA της παράταξης δεν υπάρχουν ο λαϊκισμός, οι ύβρεις, ο φανατισμός και οι κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση σε ένα κόμμα που υπηρετεί τη μετριοπάθεια, την ευπρέπεια, την αλήθεια και τον καθαρό αξιακό λόγο», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ΝΔ δεν έχει καμία σχέση με καθεστωτικές αντιλήψεις και πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό. Η εξουσία ασκείται στο όνομα του λαού και όχι στο όνομα μιας δήθεν τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία εμπιστεύεται την κοινωνία και δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία».

«Διαβάζουμε λάθος τις δημοσκοπήσεις»

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ακόμη ότι «οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν να ασκούν αυτοκριτική. Τα συνέδρια δεν είναι χώροι μονολόγων και απαγγελίας θέσεων. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη, ιδιαίτερα όσοι κατέχουμε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός οδηγεί σε κυβερνητικό ιδρυματισμό. Πρέπει να ακούμε τα στελέχη και τους βουλευτές μας, γιατί με τη δική τους ψήφο βρισκόμαστε στις θέσεις ευθύνης».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις εκτιμώντας πως είναι λάθος να διαβάζεται η διαφορά της ΝΔ από τον δεύτερο και τον τρίτο από τη στιγμή που το κυβερνών κόμμα έχει απολέσει μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του στις ευρωεκλογές.

« Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

