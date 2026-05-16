Συνέδριο ΝΔ - Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα διαμορφώνει πλέον τους όρους στην περιοχή

«Η προβολή ισχύος της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν τόσο ισχυρή όσο σήμερα» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η ελληνική διπλωματία διαμορφώνει τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή, δεν ακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις και ταυτόχρονα «κλείνει κενά πενήντα ετών» στα εθνικά θέματα.

Έφερε ως παραδείγματα την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, τις συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, αλλά και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ιστορικό βήμα, καθώς -όπως είπε- αποτυπώνει για πρώτη φορά θεσμικά τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

«Η Ελλάδα δείχνει την δύναμή της παντού. Την δείχνει στην Ευρώπη, την δείχνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την δείχνει στην Ασία, στην Αφρική, στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο υπουργός Εξωτερικών και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών Chevron και Exxon νότια της Κρήτης, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν έμμεση αλλά σαφή αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο αμυντικό σκέλος της κυβερνητικής πολιτικής και είπε ότι η περίοδος σχετικής ηρεμίας με την Τουρκία αξιοποιήθηκε ώστε η χώρα να κερδίσει πολύτιμο χρόνο για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και τη δημιουργία ενός νέου αποτρεπτικού πλέγματος για τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε το πλέγμα διεθνών συμμαχιών που έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ινδία, την Αίγυπτο και τις χώρες του Κόλπου, χαρακτηρίζοντας αυτές τις σχέσεις ως στοιχείο της νέας γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας.

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για τον «υπεύθυνο πατριωτισμό της κυβέρνησης» απέναντι στον «πολιτικό μηδενισμό της αντιπολίτευσης» υποστηρίζοντας ότι σε μια εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και ισχυρή ηγεσία.

«Ρωτάω ένα και μόνο ένα. Οι Έλληνες πολίτες ποιον θέλουν να καθίσει πίσω από την ελληνική σημαία και να υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια; Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτήν την κυβέρνηση» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.