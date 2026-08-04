Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Χαλκιδική

Συνελήφθη 46χρονος που έδωσε jet ski στον ανήλικο γιο του στη Χαλκιδική

Ο 46χρονος (υπήκοος Γερμανίας) συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο).

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Φωτο αρχείου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
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Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου (jet ski) προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική.

Ο 46χρονος (υπήκοος Γερμανίας) συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του, το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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