Συνελήφθη 46χρονος που έδωσε jet ski στον ανήλικο γιο του στη Χαλκιδική

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου (jet ski) προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική.



Ο 46χρονος (υπήκοος Γερμανίας) συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του, το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.