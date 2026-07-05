Ελλάδα Άγιος Παντελεήμονας Αποπλάνηση Ανήλικοι Αστυνομία

Συνελήφθη Αιγύπτιος που αυνανιζόταν σε παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αποπλάνηση παιδιών.

Pixabay
Pixabay
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, ήταν περίπου 18:45, στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Πιπίνου και Αλκιβιάδου, όταν μια μητέρα που βρισκόταν εκεί με τον 3 ετών γιο της, αντιλήφθηκε ότι ένας Αιγύπτιος έτριβε το μόριο του και στη συνέχεια επιχείρησε να δώσει καραμέλες στο παιδί.

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 34χρονο στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αποπλάνηση παιδιών.

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Ελλάδα Άγιος Παντελεήμονας Αποπλάνηση Ανήλικοι Αστυνομία

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