Συνελήφθη Αιγύπτιος που αυνανιζόταν σε παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, ήταν περίπου 18:45, στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Πιπίνου και Αλκιβιάδου, όταν μια μητέρα που βρισκόταν εκεί με τον 3 ετών γιο της, αντιλήφθηκε ότι ένας Αιγύπτιος έτριβε το μόριο του και στη συνέχεια επιχείρησε να δώσει καραμέλες στο παιδί.

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 34χρονο στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αποπλάνηση παιδιών.