Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Από τις 26 Μαΐου αναμένεται να αρχίσουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει για όλους τους συνταξιούχους. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο και την κατηγορία των δικαιούχων.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου και αφορά κυρίως τους μη μισθωτούς, αλλά και τους νέους συνταξιούχους. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των ασφαλισμένων που αποχώρησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω ΕΦΚΑ.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαΐου και αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, θα πιστωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου, καθώς και των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Το πρόγραμμα πληρωμών ακολουθεί και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία των καταβολών και να αποφευχθεί αυξημένη πίεση στο τραπεζικό σύστημα.