Πλασματικά έτη: Πώς αυξήθηκε το κόστος εξαγοράς και πότε συμφέρει - Τα νέα ποσά

Ακριβότερη έγινε εδώ και περίπου ένα μήνα η εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρέσυρε προς τα πάνω και το κόστος αναγνώρισης, επιβαρύνοντας τους ασφαλισμένους που σχεδιάζουν την έξοδό τους στη σύνταξη.

Η μηνιαία δαπάνη για όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές αυξήθηκε κατά 8 ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στα 184 ευρώ, γεγονός που ανεβάζει το ετήσιο κόστος στα 2.208 ευρώ. Στην πράξη, ένας ασφαλισμένος που επιθυμεί να εξαγοράσει τρία έτη ασφάλισης θα πρέπει να καταβάλει συνολικά 6.624 ευρώ.

Η αύξηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το κόστος εξαγοράς συνδέεται άμεσα με τον μισθό – συγκεκριμένα υπολογίζεται στο 20% των αποδοχών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεταβολή στον κατώτατο μισθό επηρεάζει άμεσα το τελικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι.

«Κλειδί» τα πλασματικά για σύνταξη στα 62

Παρά το αυξημένο κόστος, η εξαγορά πλασματικών ετών παραμένει ένα από τα βασικά «εργαλεία» για όσους θέλουν να επιταχύνουν τη συνταξιοδότησή τους. Εκτιμάται ότι περίπου ένας στους δύο ασφαλισμένους αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή, κυρίως για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Η πιο συνηθισμένη στρατηγική αφορά την έξοδο στη σύνταξη στα 62 έτη, που προϋποθέτει 40 χρόνια ασφάλισης. Σε πολλές περιπτώσεις, εργαζόμενοι με 33 έως 34 έτη πραγματικής ασφάλισης προχωρούν σε εξαγορά πλασματικών χρόνων ώστε να «κλείσουν» την 40ετία και να αποχωρήσουν έως και 7 έως 9 χρόνια νωρίτερα.

Πότε αξίζει η εξαγορά

Η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να λειτουργήσει ως επένδυση, αλλά δεν συμφέρει σε όλες τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, είναι ιδιαίτερα αποδοτική όταν οδηγεί άμεσα σε θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή όταν αυξάνει αισθητά το ποσό της σύνταξης.

Ειδικά για όσους πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης, το όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς μετά τα 30 έτη αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης, ενισχύοντας τη μελλοντική σύνταξη.

Αντίθετα, όταν η εξαγορά δεν «ξεκλειδώνει» άμεσα την έξοδο ή ο ασφαλισμένος απέχει αρκετά χρόνια από τη συνταξιοδότηση, το κόστος μπορεί να υπερβεί το όφελος, οδηγώντας ακόμη και σε οικονομική επιβάρυνση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Ποια πλασματικά έτη αναγνωρίζονται

Τα βασικά είδη πλασματικού χρόνου περιλαμβάνουν τη στρατιωτική θητεία, τις σπουδές, τα έτη τέκνων, καθώς και περιόδους επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας.

Ωστόσο, δεν έχουν όλα το ίδιο κόστος. Οι περίοδοι επιδοτούμενης ανεργίας και ασθένειας αναγνωρίζονται δωρεάν και αξιοποιούνται μόνο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, χωρίς να επηρεάζουν το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα πλασματικά έτη εξαγοράζονται με καταβολή εισφορών και προσμετρώνται πλήρως στον συντάξιμο χρόνο.

Πότε και πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέσω αίτησης στον e-ΕΦΚΑ, ακόμη και ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος υποβολής, καθώς αυτός καθορίζει και το ύψος της εισφοράς. Για τον λόγο αυτό, η απόφαση για το πότε θα γίνει η αίτηση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα χρονική στιγμή.

Ο μέγιστος αριθμός πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Συγκεκριμένα, το όριο φτάνει έως 4 έτη για θεμελίωση το 2011, 5 έτη για το 2012, 6 έτη για το 2013 και έως 7 έτη για θεμελίωση από το 2014 και μετά.