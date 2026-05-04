Πετρέλαιο: Υποχωρεί η τιμή του Brent προς τα 107 δολάρια το βαρέλι

Αποκλιμάκωση καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας (4/5) στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, η οποία κινείται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Πέμπτη (30/4) η τιμή του Brent είχε φτάσει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η σημερινή υποχώρηση αποδίδεται, σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, στην αύξηση των ποσοτήτων πετρελαίου που διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές, γεγονός που ενισχύει την προσφορά.

Παράλληλα, οι διεθνείς οικονομίες εμφανίζουν ανθεκτικότητα, παρά τις πιέσεις από τον αυξημένο πληθωρισμό και τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που συμβάλλει στην εξισορρόπηση της αγοράς.