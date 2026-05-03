«Σήμα κινδύνου» από την αγορά πετρελαίου - Νέα αύξηση παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+

Ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται σήμερα, Κυριακή (3/5) να ανακοινώσει μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, όμως η κίνηση αυτή φαίνεται πως θα μείνει κυρίως στα χαρτιά, όσο ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον Κόλπο.

Ήταν η πρώτη συνάντηση του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την περασμένη εβδομάδα. Η τελευταία αύξηση είναι ελαφρώς μικρότερη από την αύξηση των 206.000 βαρελιών την ημέρα που ανακοίνωσε ο OPEC+ τον περασμένο μήνα.

Η αύξηση παραγωγής από τον OPEC+ τείνει να πιέζει τις τιμές προς τα κάτω, αλλά στην πράξη η αγορά πετρελαίου αυτή τη στιγμή επηρεάζεται περισσότερο από την αβεβαιότητα και τη γεωπολιτική ένταση, που μπορούν εύκολα να αντιστρέψουν την τάση.

Σύμφωνα δημοσίευμα του Reuters που αναφέρεται σε πηγές και το προσχέδιο δήλωσης της οργάνωσης, επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως για τον Ιούνιο, τρίτο μήνα συνεχούς αύξησης. Το μήνυμα είναι σαφές: η ομάδα θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη να ενισχύσει τον εφοδιασμό μόλις αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Και έχει σημασία ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται παρά την πρόσφατη αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η οικονομική διευθύντρια της Chevron, Ίμερ Μπόνερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg ανέφερε πως τα αποθέματα βοήθησαν στη συγκράτηση των τιμών, ωστόσο «εξαντλούνται». «Είναι προφανές ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον πλήρη αντίκτυπο της πρωτοφανούς διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν τα Στενά (του Ορμούζ) παραμείνουν κλειστά, θα δούμε κι άλλα», είπε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς.

Τα μέλη που συμμετέχουν στη σύνοδο

Τα επτά μέλη που συμμετέχουν διαδικτυακά στη σύνοδο είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ, τα μέλη του ΟΠΕΚ+ είναι πλέον 21, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, όμως οι αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή λαμβάνονταν τα τελευταία χρόνια κυρίως από τις επτά αυτές χώρες και τα ΗΑΕ.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές από Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Κουβέιτ και ΗΑΕ, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγής. Σύμφωνα με στελέχη του πετρελαϊκού τομέα και της διεθνούς αγοράς, η οποιαδήποτε αύξηση θα παραμείνει κυρίως συμβολική μέχρι να επανέλθει η ναυσιπλοΐα στα στενά, και ακόμα και τότε η πλήρης αποκατάσταση των ροών θα χρειαστεί εβδομάδες ή μήνες.

Η διαταραχή έχει ήδη εκτοξεύσει τις τιμές πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι – υψηλό τετραετίας – ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα στους επόμενους δύο μήνες και αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, αφότου το Ιράν απέστειλε μια ενημερωμένη ειρηνευτική πρόταση στους μεσολαβητές στο Πακιστάν, αυξάνοντας εκ νέου τις ελπίδες ότι μια διευθέτηση με τις ΗΠΑ είναι ακόμα εφικτή.



Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 3% κλείνοντας στα 101,94 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές πρότυπο αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent έχασε σχεδόν 2% κλείνοντας στα 108,17 δολάρια. Και τα δύο είναι σχεδόν 78% υψηλότερα από τις αρχές του 2026.

Τα επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ θα επανασυναντηθούν στις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με το προσχέδιο δήλωσης, με την προοπτική νέων αποφάσεων για την παραγωγή.