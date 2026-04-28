Τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ - Πλήγμα στην παγκόσμια ομάδα παραγωγών πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις ομάδες εξαγωγέων πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Η απώλεια των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να δημιουργήσει αναταραχή και να αποδυναμώσει την ομάδα, η οποία συνήθως επιδίωκε να παρουσιάζει ένα ενωμένο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Suhail Mohamed al-Mazrouei, δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση των ενεργειακών στρατηγικών της περιφερειακής δύναμης. Ερωτηθείς αν τα ΗΑΕ συμβουλεύτηκαν τη Σαουδική Αραβία, είπε ότι τα ΗΑΕ δεν έθεσαν το θέμα σε καμία άλλη χώρα.

«Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής», σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας.

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ στον Κόλπο ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μεταφορά των εξαγωγών τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο περνά κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των απειλών και των επιθέσεων του Ιράν εναντίον πλοίων.



Ο Mazrouei τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά λόγω της κατάστασης στα Στενά. Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αποτελεί νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον Οργανισμό «ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ συνέδεσε επίσης τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, αναφέροντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, αυτά «εκμεταλλεύονται την κατάσταση επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή ήρθε ⁠αφού τα ΗΑΕ επέκριναν τα άλλα αραβικά κράτη για το ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από ​τις πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.