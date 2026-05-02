Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ+ παρά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Οι επτά βασικές χώρες του ΟΠΕΚ+ που λαμβάνουν τις μηνιαίες αποφάσεις για την παραγωγή φαίνεται πως έχουν καταλήξει καταρχήν σε συμφωνία για αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό τους παρά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό. Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων του ΟΠΕΚ+.

Η αύξηση αυτή θεωρείται στην παρούσα φάση περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Ο λόγος είναι ότι η πραγματική παραγωγή και κυρίως οι εξαγωγές των πετρελαιοπαραγωγών χωρών επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τη συνεχιζόμενη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Η κρίση αυτή έχει πλήξει άμεσα τις εξαγωγές χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Η προτεινόμενη αύξηση για τον Ιούνιο είναι μικρότερη από την αντίστοιχη απόφαση του προηγούμενου μήνα, όταν είχε συμφωνηθεί άνοδος 206.000 βαρελιών ημερησίως, αλλά αυτή τη φορά δεν περιλαμβάνει το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ με ισχύ από την 1η Μαΐου 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πλήγμα για τη συνοχή του οργανισμού, καθώς τα ΗΑΕ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς με διαθέσιμη εφεδρική ικανότητα.

Παρά την αποχώρηση των Εμιράτων, οι βασικοί παίκτες του ΟΠΕΚ+ δείχνουν ότι θέλουν να συνεχίσουν τη λειτουργία του σχήματος με όσο το δυνατόν πιο «κανονικό» τρόπο. Οι επτά χώρες που αναμένεται να συμμετάσχουν στην online συνεδρίαση της Κυριακής είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Μαζί με τα ΗΑΕ ήταν εκείνες που τα τελευταία χρόνια καθόριζαν ουσιαστικά τις μηνιαίες αποφάσεις για την παραγωγή μέσα στον ευρύτερο ΟΠΕΚ+, ο οποίος πλέον αριθμεί 21 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Υπό ασφυκτική πίεση το Ιράν

Το Ιράν, αν και παραμένει μέλος του ΟΠΕΚ, δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη ομάδα των «επτά». Την ίδια ώρα, και η δική του εξαγωγική δυνατότητα έχει περιοριστεί, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο. Έτσι, σχεδόν όλοι οι βασικοί παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται σήμερα υπό πίεση, όχι τόσο εξαιτίας των επίσημων ποσοστώσεων, όσο λόγω των πολεμικών και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία παραγωγής. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΠΕΚ που επικαλείται το Reuters, η συνολική παραγωγή αργού όλων των μελών του ΟΠΕΚ+ διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στα 35,06 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καταγράφοντας πτώση κατά 7,70 εκατ. βαρέλια σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράκ, κυρίως λόγω της δυσκολίας εξαγωγών μέσω του Ορμούζ. Παράλληλα, και η Ρωσία έχει μειώσει την παραγωγή της, καθώς ενεργειακές υποδομές της έχουν υποστεί ζημιές από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα αύξηση στόχων παραγωγής δεν αλλάζει ουσιαστικά την τρέχουσα εικόνα της αγοράς, αλλά στέλνει μήνυμα ότι ο ΟΠΕΚ+ προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων ακόμη και σε συνθήκες σοβαρής κρίσης. Το κατά πόσο αυτό θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί λιγότερο από τα χαρτιά του οργανισμού και περισσότερο από το αν θα αποκατασταθεί η ομαλή ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.