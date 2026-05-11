Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Έρχονται αλλαγές στις προσαυξήσεις – Τα νέα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, με στόχο να επιταχυνθεί η απόδοση των προσαυξήσεων στη σύνταξη για όσους συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση.

Το βασικό σενάριο που βρίσκεται πλέον στο τραπέζι προβλέπει ότι η προσαύξηση δεν θα δίνεται μόνο μετά την οριστική διακοπή της εργασίας, όπως ισχύει σήμερα, αλλά θα μπορεί να αποδίδεται νωρίτερα και σταδιακά, μέσω τακτικών επανυπολογισμών.

Στόχος του υπουργείου είναι να δοθεί κίνητρο νόμιμης εργασίας στους συνταξιούχους, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται σήμερα στις σχετικές αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει σήμερα

Με το ισχύον καθεστώς, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους από τα νέα ένσημα που συγκεντρώνουν μετά τη συνταξιοδότηση.

Ωστόσο, η προσαύξηση αποδίδεται μόνο όταν ο συνταξιούχος διακόψει πλήρως την εργασία του και υποβάλει νέα αίτηση στον ΕΦΚΑ για επανυπολογισμό της σύνταξης.

Η διαδικασία αυτή προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς χιλιάδες αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα ακόμα και για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 40.000 αιτήσεις επανυπολογισμού από εργαζόμενους συνταξιούχους, με πολλές από αυτές να παραμένουν ακόμη αδιεκπεραίωτες.

Τα νέα σενάρια που εξετάζονται

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει πλέον εναλλακτικά μοντέλα ώστε η προσαύξηση να αποδίδεται ταχύτερα.

Ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει επανυπολογισμό της σύνταξης ανά τριετία ή πενταετία, χωρίς να απαιτείται διακοπή της εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα βλέπουν σταδιακές αυξήσεις στη σύνταξή τους όσο συνεχίζουν να εργάζονται και να καταβάλλουν εισφορές.

Το νέο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα μοντέλο «δυναμικής σύνταξης», όπου οι επιπλέον εισφορές θα μετατρέπονται γρηγορότερα σε πραγματικό όφελος για τον ασφαλισμένο.

Οι πρώτες πληρωμές και τα αναδρομικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει τις πρώτες πληρωμές προσαυξήσεων και αναδρομικών. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί πάνω από 1.100 εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι περίμεναν από δύο έως και πέντε χρόνια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ το μέσο ποσό των αναδρομικών που καταβλήθηκε διαμορφώθηκε περίπου στα 2.600 ευρώ.

Πάνω από 300.000 δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι

Η κατάργηση της περικοπής 30% στη σύνταξη έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων.

Σήμερα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει επίσημα εργασία στον ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας το νέο καθεστώς που επιτρέπει πλήρη καταβολή της σύνταξης χωρίς «πέναλτι».

Αντί της περικοπής, επιβάλλεται πλέον ειδικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ της τάξης του 10%, ο οποίος ενισχύει σημαντικά τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2026 τα έσοδα από τον ειδικό πόρο εκτιμώνται σε περίπου 124 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά η συμβολή των εργαζόμενων συνταξιούχων στα έσοδα του ΕΦΚΑ ξεπερνά πλέον τα 300 εκατ. ευρώ.

Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση

Η προσαύξηση της σύνταξης εξαρτάται από τις εισφορές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση.

Για τους μισθωτούς, η ετήσια προσαύξηση υπολογίζεται περίπου στο 0,77% ανά έτος εργασίας επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες η αύξηση διαφοροποιείται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία καταβάλλονται οι εισφορές.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 800 ευρώ και συνεχίζει να εργάζεται με μισθό 1.000 ευρώ για πέντε χρόνια, μπορεί μετά τον επανυπολογισμό να δει προσαύξηση περίπου 40 ευρώ στη σύνταξή του.

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι το νέο μοντέλο εργασίας μετά τη σύνταξη όχι μόνο αυξάνει τα δηλωμένα εισοδήματα και τα έσοδα των Ταμείων, αλλά συμβάλλει και στη συγκράτηση της αδήλωτης εργασίας στους συνταξιούχους, μια πληγή που έμενε για αρκετά χρόνια ανοιχτή προκαλώντας σημαντική διαρροή εσόδων στο υπερταμείο ασφάλισης.