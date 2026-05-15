Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι βρίσκονται πιο κοντά στην ενίσχυση του Νοεμβρίου

Σε περίπου 1,87 εκατ. συνταξιούχους και ευάλωτους δικαιούχους αναμένεται να κατευθυνθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ που σχεδιάζει η κυβέρνηση να καταβάλει τον Νοέμβριο, με τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» να αποτυπώνουν ξεκάθαρα το προφίλ όσων βρίσκονται πιο κοντά στο μέτρο στήριξης.

Η ενίσχυση στοχεύει κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους συντάξεων χηρείας και αναπηρίας, αλλά και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα εισοδήματα.

Τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Απρίλιο δείχνουν ότι η πλειονότητα των συνταξιούχων εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα. Από τις 1.968.235 κύριες συντάξεις που καταβλήθηκαν, οι 1.128.235 – δηλαδή ποσοστό 57,32% – βρίσκονται κάτω από τα 1.000 ευρώ. Από αυτές, περίπου 265.400 συντάξεις είναι έως 500 ευρώ, ενώ άλλες 862.835 κυμαίνονται από 501 έως 1.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκονται και οι συντάξεις χηρείας, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει στην ενίσχυση και τους δικαιούχους από το 60ό έτος ηλικίας και όχι από τα 65, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν.

Την αλλαγή ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι αφορά κυρίως γυναίκες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και χρειάζονται επιπλέον οικονομική στήριξη.

Το επόμενο διάστημα τα οριστικά κριτήρια

Στους πιθανούς δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη 376.553 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, 172.643 συνταξιούχοι αναπηρίας, καθώς και 33.444 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Τα οριστικά κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά αλλά και ηλικιακά όρια, ώστε το μέτρο να κατευθυνθεί κυρίως στους πιο αδύναμους οικονομικά συνταξιούχους.

Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» αναδεικνύει παράλληλα και τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 865,25 ευρώ μικτά, ενώ ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, που περιορίστηκαν κατά μέσο όρο στα 793,28 ευρώ. Οι ειδικοί αποδίδουν την εικόνα αυτή στις μεγάλες περιόδους ανεργίας, στην αδήλωτη εργασία αλλά και στη διακεκομμένη ασφάλιση προηγούμενων ετών.

Αντίθετα, οι νέες συντάξεις του Δημοσίου παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 νέες συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, με μέση δαπάνη 1.378,82 ευρώ, δηλαδή πάνω από 500 ευρώ υψηλότερη από τον συνολικό μέσο όρο.

Συνολικά, οι συνταξιούχοι στη χώρα ανήλθαν τον Απρίλιο σε 2.532.354, αυξημένοι κατά περίπου 29.000 σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Την ίδια στιγμή, για την απονομή 28.832 νέων συντάξεων καταβλήθηκαν πάνω από 17,2 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 85,1 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε αναδρομικά λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων.