Συντρίμμια του KC-135 στο Ιράκ: Τέλος στο θρίλερ της πτώσης του αμερικανικού τάνκερ

Η ανεύρεση των συντριμμιών του Boeing KC-135R Stratotanker στην επαρχία Αλ Ανμπάρ του Ιράκ βάζει τέλος στις θεωρίες περί ιρανικής κατάρριψης. Η CENTCOM αποκαλύπτει ότι η πτώση της 12ης Μαρτίου 2026 οφειλόταν σε εναέρια σύγκρουση δύο αεροσκαφών και όχι σε εχθρικά πυρά.

Δεκατέσσερις ημέρες μετά το θρίλερ της 12ης Μαρτίου, το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες και βίντεο από τα συντρίμμια του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ Boeing KC-135R (Registration: 59-1444), το οποίο κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ. Η ανεύρεση της ατράκτου στην έρημο της Αλ Ανμπάρ επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αεροσκάφους και δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκάλεσαν την έντονη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

The remains of a U.S. Air Force Boeing KC-135R Stratotanker aerial tanker that crashed following mid-air collision on March 12, 2026, were found in Iraq's Al Anbar Governorate.



The plane's registration was 59-1444. https://t.co/4v8243sST1 pic.twitter.com/1tbutuHHIw — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 26, 2026

Η κατάρρευση του ιρανικού αφηγήματος

Αμέσως μετά το συμβάν, το Ιράν είχε σπεύσει να υποστηρίξει ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν το αμερικανικό στρατηγικό αεροσκάφος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή. Ωστόσο, η U.S. CENTCOM με νέα ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει το τοπίο: το περιστατικό δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, αλλά σε μια τραγική εναέρια σύγκρουση (mid-air collision) κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη, το KC-135R με αριθμό μητρώου 59-1444 κατέπεσε στο έδαφος, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική, αλλά ασφαλή προσγείωση.

#BREAKING: U.S. CENTCOM informs about the loss of a U.S. Air Force Boeing KC-135 Stratotanker aerial tanker during combat operations over western Iraq.



Per statement, two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, while the second… pic.twitter.com/mc4a55icv3 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 12, 2026

Στρατηγικό πλήγμα εν μέσω έντασης

Η απώλεια ενός KC-135R Stratotanker είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για τη «ραχοκοκαλιά» των αμερικανικών επιχειρήσεων ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή. Παρόλο που η Ουάσιγκτον από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα/ατύχημα, η καθυστέρηση στον εντοπισμό των συντριμμιών επέτρεψε στην ιρανική προπαγάνδα να συντηρήσει ένα κλίμα αμφισβήτησης.

Τα οπτικά ντοκουμέντα που κυκλοφορούν πλέον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά ταυτόχρονα δικαιώνουν την εκδοχή του Πενταγώνου. Η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης συνεχίζεται, ενώ η παρουσία των 2.200 Πεζοναυτών στην περιοχή (που αναμένεται την Παρασκευή) προσδίδει πλέον μια νέα δυναμική στην ασφάλεια των πτήσεων πάνω από το Ιράκ.