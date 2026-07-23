ΣΥΡΙΖΑ: Τα «σπιτάκια της Ανακύκλωσης» στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Την υπόθεση με τα «σπιτάκια της Ανακύκλωσης» ξαναφέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, καταθέτοντας ερώτηση προς τους υπουργούς Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) είχε εξετάσει τις συμβάσεις για την κατασκευή των «σπιτιών» και, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής, είχε βρεθεί πως υπήρξε υπερκοστολόγηση, ενώ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα διαθέσιμα συστήματα με μικρότερο κόστος. Το ζήτημα ελέγχεται, δε, και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Για την ίδια υπόθεση, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος.

Αναλυτικά η ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ:

«Νέες και ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των «Σπιτιών της Ανακύκλωσης», μετά και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, προχώρησε σε κατασχέσεις εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων από την κατασκευάστρια εταιρεία ΤΕΧΑΝ, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών υπερκοστολογήσεων έργων.

Την ίδια στιγμή, δήμοι σε διάφορες περιοχές της χώρας ανακοινώνουν τη διακοπή λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, καθώς οι συμβάσεις λήγουν και η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά των ερευνών των ευρωπαϊκών αρχών.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τις σοβαρές ενδείξεις που έχουν καταγραφεί εδώ και καιρό σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2026, δεκαπέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας απαντήσεις για τις διαπιστώσεις της ΕΔΕΛ και τις αποφάσεις ανάκτησης συνολικού ύψους σχεδόν 39,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα «Πολυκέντρα Ανακύκλωσης» κοστολογήθηκαν περίπου στις 300.000 ευρώ ανά μονάδα, όταν αντίστοιχα συστήματα ήταν διαθέσιμα στην αγορά με κόστος έως και πέντε φορές χαμηλότερο.

Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου, μαζί με τους βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη και Χρήστο Γιαννούλη και την οποία συνυπογράφουν 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ερωτώνται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εάν υπάρχει πρόβλεψη και ποια ώστε να μην επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και τελικά οι δημότες, για την επιστροφή του ποσού των 39.682.480 ευρώ, που αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες του συγκεκριμένου προγράμματος, εάν υπάρχει ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εάν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τι μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και την εξασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου των αντίστοιχων προγραμμάτων.».