O «γαλάζιος» Γιώργος Βλάχος ρωτά Μητσοτάκη και Παπασταύρου για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Εμμένει στην υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ο «γαλάζιος» βουλευτής Γιώργος Βλάχος, φτάνοντας στο σημείο να καταθέσει ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων όχι μόνο στον υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ υποστηρίζει ότι η προηγούμενη ερώτησή του παραμένει «αναπάντητη» και πως «δεν δόθηκαν» απαντήσεις κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια.



Σε αυτό τον καμβά, ρωτά τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Σταύρο Παπασταύρου εάν θα ενημερωθεί η Βουλή σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων.



Ταυτοχρόνως, ζητά να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό για την προμήθεια των λεγόμενων «Πράσινων Σπιτιών», το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους, τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους, την τύχη και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος, καθώς και τον αριθμό των εγκαταστάσεων («εργοστασίων») ανακύκλωσης που έχουν υποστεί πυρκαγιά.



«Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης», υποστηρίζει ο ίδιος.

