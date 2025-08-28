Σύρος: Γυναικολόγος κατηγορείται ότι παρενόχλησε 18χρονη σερβιτόρα - Τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Σύρο η καταγγελία ότι ένας γυναικολόγος παρενόχλησε σεξουαλικά 18χρονη σερβιτόρα, την ώρα της εργασίας της στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γυναικολόγος, περίπου 60 ετών, φέρεται να τράβηξε βίντεο και φωτογραφίες 18χρονη σερβιτόρα σε ταβέρνα.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τη νεαρή κοπέλα, τα οποία κρατούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου και επρόκειτο να σταλούν για εξέταση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το θέμα πήρε διαστάσεις στο νησί, καθώς ο φερόμενος δράστης της παρενόχλησης είναι ιδιαίτερα επιφανής γιατρός, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει συγκροτηθεί πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών από ομάδα πολιτών, οι οποίο ζητούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών – ο άνδρας φέρεται να είναι μέλος και στους δύο- να καταδικάσουν το περιστατικό.

Η επιστολή των πολιτών

«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου,

Με την παρούσα, οι υπογράφουσες και υπογράφοντες πολίτες επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη ανησυχία και τον αποτροπιασμό μας για το περιστατικό παρενόχλησης που έλαβε χώρα στις 16/08/2025 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ποσειδωνία της Σύρου, κατά το οποίο γνωστός ιατρός γυναικολόγος, μέλος του Συλλόγου σας, φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μια 18χρονη σερβιτόρα κατά την ώρα της εργασίας της, βιντεοσκοπώντας την παρά τη θέλησή της.

Το γεγονός ότι ο δράστης είναι γυναικολόγος, δηλαδή ένας επαγγελματίας στον οποίο οι γυναίκες εμπιστεύονται την υγεία, το σώμα και την ευαλωτότητά τους, καθιστά την πράξη του ακόμα πιο ειδεχθή. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, για την οποία σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητά του να ασκεί το ιατρικό λειτούργημα, το οποίο διέπεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και βασίζεται στην απόλυτη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενούς.

Αναγνωρίζουμε ότι η υπόθεση μετά τη σύλληψη του, κατόπιν κίνησης της διαδικασίας του αυτοφώρου, βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία και θα αποφανθεί οριστικά. Ωστόσο, μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης, οφείλουμε όλοι να μεριμνήσουμε για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των γυναικών που αποτελούν τις ασθενείς του. Η εμπιστοσύνη προς το ιατρικό σώμα κλονίζεται από τέτοια περιστατικά και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ο Ιατρικός Σύλλογός να λάβει άμεσα θέση.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε. Συγκεκριμένα, ερωτούμε:

Ποια μέτρα δύναται και προτίθεται να λάβει ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, για να διασφαλίσει την προστασία του κοινού από ένα μέλος του που κατηγορείται για πράξεις που προσβάλλουν βάναυσα τη γυναικεία αξιοπρέπεια και είναι εκ φύσεως ασυμβίβαστες με το λειτούργημα του ιατρού, ιδίως του γυναικολόγου;

Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι νυν και οι μελλοντικές ασθενείς του συγκεκριμένου ιατρού είναι προστατευμένες από παρεμφερή ανάρμοστη συμπεριφορά;

Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την ασφάλεια των γυναικών σε κάθε χώρο, είτε αυτός είναι δημόσιος, είτε εργασιακός, είτε το ιατρείο ενός επαγγελματία υγείας. Αναμένουμε την άμεση και επίσημη απάντησή σας σχετικά με τα μέτρα που θα λάβετε.

Με εκτίμηση,

Οι υπογράφουσες/ντες».