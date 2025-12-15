Φρικτό περιστατικό στο Ηράκλειο- 15χρονη θύμα ασελγούς επίθεσης από άνδρα ντυμένο Τσάρλι Τσάπλιν

Τρομακτική εμπειρία είχε μια 15χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο Κρήτης όταν δέχτηκε ασελγή επίθεση στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης από έναν άνδρα ντυμένο μίμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής 14/12. Ο 35χρονος δράστης, ο οποίος ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν, πλησίασε την κοπέλα και άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη, σε κατάσταση πανικού, επικοινώνησε άμεσα με τις αρχές, με τους άνδρες της Άμεσης Δράσης να καταφθάνουν γρήγορα στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη. Επιπλέον, έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, και ο 35χρονος πλέον βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης.