Τα 10 πιο εντυπωσιακά βιβλιοπωλεία-καφέ στον κόσμο – Στην κορυφή ένα με ελληνικό «χρώμα»

Τα βιβλιοπωλεία και οι βιβλιοθήκες αποτελούν πάντα έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αγαπούν τα βιβλία, καθώς συνδυάζουν την ηρεμία με μια ατμόσφαιρα που σε μεταφέρει σε άλλη εποχή.

Ράφια γεμάτα βιβλία που αγγίζουν το ταβάνι, αναπαυτικές πολυθρόνες που σε προσκαλούν να χαθείς στις σελίδες για ώρες και μια αίσθηση γαλήνης που δύσκολα βρίσκεις αλλού – όλα αυτά κάνουν κάθε βιβλιοπωλείο-καφέ έναν μικρό παράδεισο για τους λάτρεις της ανάγνωσης.

Η πλατφόρμα 1000 Libraries, γνωστή για τις λίστες της με τα πιο εντυπωσιακά μέρη που τιμούν τη λογοτεχνία, αυτή τη φορά παρουσίασε τα ωραιότερα βιβλιοπωλεία-καφέ του κόσμου.

Περισσότεροι από 200.000 αναγνώστες και ειδικοί συμμετείχαν στην ψηφοφορία, αναδεικνύοντας χώρους που ξεπερνούν τον παραδοσιακό ρόλο της λιανικής και λειτουργούν ως αληθινά σημεία συνάντησης και πολιτισμού για τις τοπικές κοινότητες.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Minoa Pera στην Κωνσταντινούπολη, ένα πολυώροφο βιβλιοκαφέ που φιλοξενεί περισσότερους από 45.000 τίτλους στα τουρκικά και στα αγγλικά, καλύπτοντας είδη από λογοτεχνία και τέχνη μέχρι φωτογραφία και design, όπως αναφέρει το 1000 Libraries.

Δείτε τα υπόλοιπα βιβλιοπωλεία-καφέ και ταξιδέψτε σε μέρη όπου το άρωμα του καφέ συναντά τη μαγεία των βιβλίων!