Το μετρό της Βαρσοβίας απέκτησε την δική του βιβλιοθήκη

Ήταν 4 Σεπτεμβρίου όταν άνοιξε η Metroteka στην Βαρσοβία. Πρόκειται για την πρώτη βιβλιοθήκη στο μετρό της Βαρσοβίας, στον σταθμό Kondratowicza. Η συλλογή της περιλαμβάνει περισσότερα από 16.000 βιβλία, μια γωνιά για παιδιά και έναν χώρο χαλάρωσης για ενήλικες. Θα φιλοξενήσει επίσης διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις για την τοπική κοινότητα.



Παρά το γεγονός ότι έχει έκταση μόλις 150 τετραγωνικών μέτρων, η νέα βιβλιοθήκη προσφέρει πάνω από 16.000 βιβλία, πολλά από τα οποία προέρχονται από νέους εκδοτικούς οίκους. Οι σχεδιαστές, pracownia Grzegorza Kłody GK-Atelier, αξιοποίησαν τον μοναδικό χώρο ενσωματώνοντας κυματιστές βιβλιοθήκες, που επιτρέπουν την αποθήκευση μεγαλύτερου αριθμού βιβλίων, καθώς και τραπέζια και μια γωνιά για παιδιά.



Τι άλλο υπάρχει στη βιβλιοθήκη εκτός από βιβλία

Στον χώρο υπάρχουν επίσης φορητοί υπολογιστές, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εργαστούν αν χρειαστεί. Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης μηχανή καφέ αυτοεξυπηρέτησης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα φλιτζάνι καφέ, τσάι ή κακάο. Η σύγχρονη τεχνολογία της βιβλιοθήκης επιτρέπει στους επισκέπτες να δανείζονται και να επιστρέφουν βιβλία ανεξάρτητα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα βιβλία. Διατίθενται επίσης επιτραπέζια παιχνίδια για τους επισκέπτες που επιθυμούν να χαλαρώσουν και να παίξουν με τους φίλους τους.



Κλειδί για τις καινοτομίες της βιβλιοθήκης είναι επίσης μια σειρά από υδροπονικά φυτά, που καλλιεργούνται χωρίς χώμα υπό τεχνητό φωτισμό. Αυτά περιλαμβάνουν αμπέλια, καθώς και αρωματικά βότανα και λουλούδια.



Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας Rafał Trzaskowski σχολίασε την έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης στο X: «Δεν είπα ότι το μετρό είναι ένα καλό μέρος για να διαβάζεις;», έγραψε σε μια ανάρτησή του.



A nie mówiłem, że metro to dobre miejsce, żeby czytać? 📖



Na stacji Kondratowicza otworzyliśmy właśnie Metrotekę. To pierwsza w stolicy publiczna biblioteka zlokalizowana na stacji warszawskiego metra.



Zapraszam. Jest naprawdę dobry dojazd 🙂 pic.twitter.com/PPnWOWRv5n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 4, 2025

Η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο ένας χώρος για ήσυχη ανάγνωση, αλλά και ένας εκπαιδευτικός χώρος για την γύρω κοινότητα. Σχεδιάζει να φιλοξενήσει συναντήσεις συγγραφέων, εργαστήρια και μαθήματα για παιδιά και ενήλικες.



Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή τις καθημερινές από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Targówek, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Περιφέρειας Targówek και της Αρχής Μετρό της Βαρσοβίας.