Τα 10 πιο εντυπωσιακά βιβλιοπωλεία στον κόσμο

Από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου, η κοινότητα του 1000 Libraries ψήφισε τα πιο όμορφα βιβλιοπωλεία του κόσμου.



Μετά από 60 ημέρες έντονου ανταγωνισμού, καταγράφηκαν 200.000 ψήφοι και οι λάτρεις των βιβλίων έχουν πλέον εκφράσει την άποψή τους. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή: βιβλιοφάγοι, βιβλιόφιλοι, τουρίστες και λάτρεις της λογοτεχνίας ψήφισαν για τους χώρους που αποτυπώνουν την ομορφιά των παλαιών και νέων βιβλιοπωλείων.



Αυτοί οι χώροι αντιπροσωπεύουν τη διαχρονική δύναμη των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων στην ψηφιακή μας εποχή. Κάθε βιβλιοπωλείο που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή αντιπροσωπεύει κάτι μοναδικό - είτε πρόκειται για εκπληκτική ιστορική σημασία, καινοτόμο μοντέρνο σχεδιασμό ή εξαιρετική ατμόσφαιρα κοινότητας.

Σύμφωνα με την κατάταξη, το ομορφότερο βιβλιοπωλείο είναι το Boekhandel Dominicanen στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Στεγάζεται σε μια γοτθική εκκλησία του 13ου αιώνα, με εντυπωσιακούς θολωτούς τοίχους και μια μεγαλοπρεπή μεταλλική βιβλιοθήκη.



«Το κατάστημα προσφέρει μια ευρεία γκάμα βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και αγγλικών τίτλων, καθώς και μουσικό τμήμα με CD και βινύλια. Διαθέτει επίσης καφέ, όπου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως αναγνώσεις και ζωντανές μουσικές παραστάσεις, σε συνεργασία με το Boekhandel Dominicanen», αναφέρεται στη σύνοψη του 1000 Libraries.



Η λίστα με τα 10 ομορφότερα βιβλιοπωλεία στον κόσμο:



1. Boekhandel Dominicanen, Μάαστριχτ

Boekhandel Dominicanen/Φωτογραφία: X

2. Shakespeare and Company, Παρίσι

Shakespeare and Company/Φωτογραφία: X

3. El Ateneo Grand Splendid, Μπουένος Άιρες

El Ateneo Grand Splendid/Φωτογραφία: X

4. The Gently Mad Bookshop, Εδιμβούργο

The Gently Mad Bookshop/Φωτογραφία: Χ

5. Word on the Water, Λονδίνο

Word on the Water/Φωτογραφία: X

6. Dujiangyan Zhongshuge, Κίνα

Dujiangyan Zhongshuge/Φωτογραφία: Χ

7. Eterna Cadencia, Μπουένος Άιρες

Eterna Cadencia/Φωτογραφία: X

8. Daunt Books, Λονδίνο

Daunt Books στο Λονδίνο/Φωτογραφία: X

9. Albertine Books, Νέα Υόρκη

Alebrtine Books στη Νέα Υόρκη/Φωτογραφία: X

10. The Last Bookstore, Λος Άντζελες

