Τα επόμενα βήματα για τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά το εξιτήριο

Από τον FLASH διαβάσατε έγκαιρα και για τα αισιοδόξα μηνύματα που υπήρχαν για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη αλλά και για το εξιτήριο που πήρε χθες το μεσημέρι από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλεύτηκε όταν επέστρεψε από τη Γερμανία.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης κέρδισε μια ιδιαίτερα σκληρή μάχη και τώρα πρέπει να δώσει ακόμη μία ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που έλαβε από τους ανθρώπους που τον φρόντιζαν όλο αυτό το διάστημα.

Από όσα έμαθα- και από όσα θεωρώ ότι μπορώ να μεταφέρω - ο κ. Μυλωνάκης το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιεί κάποιες τακτικές επισκέψεις στο κέντρο αποθεραπείας, μια έως δυο φορές την εβδομάδα, ώστε να παρακολουθείται από κοντά η πορεία της αποκατάστασής του.

Όλα θα γίνουν βήμα - βήμα και σε συνεργασία του ιδίου με τους ειδικούς.

Ευχές, από τη στήλη, για σταθερή και πλήρη ανάρρωση με αισιοδοξία.