Η Hyundai, σε συνεργασία με τη FIFA, αποκάλυψε τα παιδικά έργα τέχνης που θα κοσμούν τα λεωφορεία των εθνικών ομάδων στο FIFA World Cup 2026, τα οποία αναδείχθηκαν μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας νέων «Be There With Hyundai». Τα έργα μεταμορφώνουν τα πιο προβεβλημένα σημεία του τουρνουά σε μια γιορτή νεανικής δημιουργικότητας.

Η παγκόσμια πρωτοβουλία «Be There With Hyundai» ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, καλώντας παιδιά ηλικίας 5–12 ετών από όλο τον κόσμο να εκφράσουν την εθνική τους υπερηφάνεια και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο μέσα από πρωτότυπα έργα τέχνης που αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό τους για το τουρνουά. Ο διαγωνισμός, με τίτλο «The Greatest Cheer», ενθάρρυνε τους μικρούς φιλάθλους του ποδοσφαίρου να απεικονίσουν στιγμές ενθάρρυνσης της αγαπημένης τους εθνικής ομάδας και να εκφράσουν τι σημαίνει για αυτούς το FIFA World Cup.

«Μέσα από το «Be There With Hyundai», δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα όπου οι φωνές και τα δημιουργικά όνειρα των παιδιών φτάνουν στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Ως μέρος της καμπάνιας μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο ‘Next Starts Now’, αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει τα όνειρα της επόμενης γενιάς σε πραγματικότητα, δίνοντάς τους έναν ουσιαστικό ρόλο στο ίδιο το τουρνουά. Αυτό το ταξίδι από την έμπνευση στην πράξη ενισχύει την πεποίθηση της Hyundai Motor ότι η νέα γενιά είναι καθοριστική για ένα καλύτερο και πιο συνδεδεμένο μέλλον για όλους» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Vice President and Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.

Η γενική ιδέα και η δημιουργική κατεύθυνση των σχεδίων αναπτύχθηκε από τη FIFA με την Hyundai Motor. Συνολικά επιλέχθηκαν σαράντα οκτώ (48) έργα από συμμετοχές από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας κάθε εθνική ομάδα που προκρίθηκε.

Τα λεωφορεία συνδυάζουν:

• Πρωτότυπα παιδικά έργα τέχνης σε εμφανή σημεία στα παράθυρα

• Στοιχεία της οπτικής ταυτότητας του FIFA World Cup 2026

• Πολυτελής χρωματική παλέτα, το εμβληματικό μοτίβο Unity (είναι εμπνευσμένο από τις διοργανώτριες χώρες - ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό – και συνδυάζει πολύχρωμα γεωμετρικά σχήματα) και διάφορες εικόνες για να γιορτάσουν τις διοργανώτριες χώρες.

Όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα του τουρνουά, μετατρέποντας κάθε όχημα σε σύμβολο νεανικής δημιουργικότητας, παγκόσμιας σύνδεσης και κοινού πάθους σε κάθε διαδρομή προς τους αγώνες και τις προπονήσεις.

Τι εμπειρίες προσφέρονται στους νικητές;

Κάθε παιδί που κέρδισε, συνοδευόμενο από έναν συνοδό, θα λάβει αποκλειστική πρόσκληση για να παρακολουθήσει το FIFA World Cup 2026. Το πακέτο περιλαμβάνει:

• Εισιτήρια για αγώνα της φάσης των ομίλων

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής

• Διαμονή

«Το να δουν τα έργα τους πάνω στα λεωφορεία των εθνικών ομάδων είναι κάτι περισσότερο από μια δημιουργική επιτυχία – είναι μια στιγμή πίστης και έμπνευσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, και μια αντανάκλαση της σημασίας του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του ποδοσφαίρου να ενώνει γενιές και πολιτισμούς, ενώ υπενθυμίζει στη νέα γενιά ότι οι ιδέες και η δημιουργικότητά τους έχουν σημαντική θέση στη διεθνή σκηνή» δήλωσε ο κ. Nick Brown, Director of Commercial Partnerships, FIFA

Πώς μπορούν οι φίλαθλοι να συμμετάσχουν στην καμπάνια;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, οι φίλαθλοι μπορούν να:

• Φωτογραφίζουν τα λεωφορεία των εθνικών ομάδων με τα παιδικά έργα

• Μοιράζονται τις εικόνες στα social media μέσω το #BeThereWithHyundai

• Συμμετέχουν σε διαγωνισμό με μοναδικά δώρα της Hyundai Motor

Ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας;

Από το 2006, η πρωτοβουλία «Be There With Hyundai» αποτελεί βασικό πρόγραμμα της εταιρείας με σκοπό την ενεργοποίηση των φιλάθλων και εξελίχθηκε ως κάτωθι με την πάροδο του χρόνου:

• 2006–2018: Διαγωνισμοί συνθημάτων για εθνικές ομάδες

• 2022: Δεσμεύσεις βιωσιμότητας (Κατάρ 2022)

• 2026: Πρώτος παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής παγκοσμίως

Ο φετινός διαγωνισμός ξεπερνά μια απλή ενθάρρυνση των παιδιών, αντανακλά την φιλοσοφία της καμπάνιας «Next Starts Now» και τη δέσμευση της Hyundai για ένα καλύτερο μέλλον μαζί με τη νέα γενιά. Αναδεικνύει ότι οι νεανικές φωνές και η δημιουργικότητα είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου — όχι ως παθητικοί θεατές, αλλά ως ενεργοί δημιουργοί του αύριο.