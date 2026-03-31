Τα σενάρια που έχει μεταφέρει στο Μαξίμου ο Γεραπετρίτης για τον πόλεμο

Ενεργή στο διπλωματικό πεδίο με στόχο την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η Αθήνα σε μία πολύ κρίσιμη καμπή της σύρραξης. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τους εμπολέμους, όσο και με τις Αραβικές χώρες του Κόλπου, όπως κατεδείχθη με την πρόσφατη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογο του, Αμπάς Αραγτσί.

Παρά τις εκατέρωθεν απειλές για κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και σε μονάδες αφαλάτωσης σε Ιράν, Ισραήλ και χώρες του Κόλπου δημιουργείται η αίσθηση σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η εκτόνωση της κρίσης μπορεί και να μην είναι πολύ μακριά. Υπέρ μίας τέτοιας έκβασης φαίνεται ότι δουλεύουν εδώ και κάποια 24ώρα η Αίγυπτος και το Πακιστάν, το οποίο τις προηγούμενες ώρες φιλοξένησε στο Ισλαμαμπάντ τετραμερή σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πλέον αισιόδοξο σενάριο, οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να τερματιστούν εκεί γύρω στο Πάσχα, κάτι βεβαίως, που προϋποθέτει να έχει υπάρξει συμφωνία για την ανεμπόδιστη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μολονότι η αμερικανική πρόταση των 15 σημείων και η αντίστοιχη ιρανική των 5 φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση ασύμπτωτες, οι πιθανότητες επίτευξης ενός συμβιβασμού δεν ανάγονται στη σφαίρα της φαντασίας. «Κλειδί» για μία μελλοντική εκεχειρία είναι το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, καθώς το Ιράν δεν μπορεί να δεχθεί διεθνή επιτροπεία, ενώ η προοπτική επιβολής τελών διέλευσης θα μπορούσε να συμφωνηθεί, εάν το ποσό κατευθυνόταν σε ένα ταμείο για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες του Κόλπου.