Tα τυπικά και με το ζόρι

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία βρέθηκε χθες Κυριακή των Βαΐων στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κ.α.



Βλέποντας τις φωτογραφίες από τη δοξολογία και την τελετή, διέκρινα «παγωμένα» βλέμματα και ανύπαρκτη διάθεση για συνομιλίες μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Κάνοντας αργότερα ρεπορταζ, επιβεβαίωσα ότι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης είχαν μόνο μια τυπική (πιο τυπική δεν γίνεται) χειραψία και πέραν τούτου ουδέν. Ούτε χαμόγελα ούτε καν χρόνια πολλά - καλό Πάσχα.



Καταλαβαίνω ότι στις 16 Απριλίου που θα γίνει η προ ημερησίας για το κράτος δικαίου στη Βουλή θα ζήσουμε εκρηκτικές καταστάσεις, ένδειξη ότι έχουμε μπει σε τροχιά εκλογών είτε προκηρυχθούν άμεσα είτε μετατεθούν για φθινόπωρο.

