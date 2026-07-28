Tapo C660 Kit: Εύκολος τρόπος για παρακολούθηση εξωτερικών χώρων

Το Tapo C660 Kit είναι ένα ηλιακό kit εξωτερικής ασφάλειας που συνδυάζει κάμερα pan/tilt με solar panel και μπαταρία, ώστε να λειτουργεί με ελάχιστη συντήρηση και χωρίς την ανάγκη σταθερής καλωδίωσης. Η βασική του λογική είναι απλή: να προσφέρει συνεχή επιτήρηση με έμφαση στην ευκολία εγκατάστασης, την αυτονομία και την υψηλή ποιότητα εικόνας.



Εικόνα και κάλυψη

Η κάμερα γράφει σε ανάλυση 4K 8MP, κάτι που σημαίνει καθαρή εικόνα με λεπτομέρεια, χρήσιμη για αναγνώριση προσώπων, πινακίδων και γενικά μικρών στοιχείων στο πλάνο. Η λειτουργία pan/tilt προσφέρει 360° οριζόντια κάλυψη και έως 90° κάθετη κίνηση, ώστε να παρακολουθεί μεγαλύτερη περιοχή από μια σταθερή κάμερα. Παράλληλα, το 18× digital zoom δίνει τη δυνατότητα να “ζουμάρει” σε ύποπτη κίνηση ή σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου.



Έξυπνη παρακολούθηση

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του C660 Kit είναι το AI tracking, που μπορεί να εντοπίζει και να ακολουθεί ανθρώπους, κατοικίδια ή οχήματα αυτόματα. Αυτό μειώνει τις άσκοπες ειδοποιήσεις και κάνει την παρακολούθηση πιο πρακτική σε καθημερινή χρήση. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης ανίχνευση κίνησης και «έξυπνες» ειδοποιήσεις, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται μόνο όταν υπάρχει πραγματική δραστηριότητα.

Για χρήση μετά τη δύση του ηλίου, το Tapo C660 Kit προσφέρει Starlight color night vision, δηλαδή έγχρωμη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, σε συνδυασμό με υπέρυθρη νυχτερινή λήψη. Η λειτουργία αυτή βελτιώνεται από τους ενσωματωμένους προβολείς και τον αισθητήρα starlight, ώστε το πλάνο να παραμένει ευανάγνωστο ακόμη και τη νύχτα.



Τροφοδοσία και αντοχή

Το solar panel και η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ίσως το μεγαλύτερο εμπορικό πλεονέκτημα του πακέτου, αφού μειώνουν δραστικά την ανάγκη για φόρτιση ή καλωδίωση. Η κατασκευή του είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση, με πιστοποίηση IP65 ή IP66 ανάλογα με την αγορά/πηγή, ώστε να αντέχει σε βροχή και σκόνη. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό για αυλές, εισόδους, γκαράζ και εξοχικά.

Η κάμερα δουλεύει με Wi-Fi και υποστηρίζει δίκτυα 2.4GHz και 5GHz, κάτι που βοηθά στη σταθερότητα και στην ταχύτητα της σύνδεσης. Η διαχείριση γίνεται μέσα από το Tapo app, που συγκεντρώνει την ζωντανή αναμετάδοση, τις ειδοποιήσεις, τα presets, το mode παρακολούθησης και επιλογές αποθήκευσης. Υποστηρίζει τοπική αποθήκευση σε κάρτες τύπου microSD έως 512GB και προαιρετική χρήση του cloud, οπότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε χρήση χωρίς συνδρομή ή σε χρήση με πρόσθετες υπηρεσίες.



Γιατί ξεχωρίζει

Το Tapo C660 Kit ξεχωρίζει επειδή συνδυάζει τρία πράγματα που συνήθως δεν βρίσκονται όλα μαζί σε μία πρόταση: 4K εικόνα, κάλυψη pan/tilt και αυτονομία μέσω ηλιακής φόρτισης. Είναι μια λύση για όποιον θέλει εξωτερική ασφάλεια χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση και χωρίς συνεχή φροντίδα για τα της τροφοδοσίας.