Τεχνητή νοημοσύνη: Νέα τεχνολογία επιτρέπει τη σύνθεση αρωμάτων από αιθέρια έλαια με λίγα κλικ

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο IEEE Access αναφέρεται η δημιουργία ενός προσωποιποιημένου αρώματος αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Το καινοτόμο αυτό σύστημα λειτουργεί χωρίς την ανάγκη του ανθρώπινου παράγοντα και χωρίς πολύπλοκες χημικές συνθέσεις. Χρησιμοποιώντας αιθέρια έλαια και δεδομένα από φασματομετρία μάζας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αρώματα που ικανοποιούν τις προτιμήσεις κάθε χρήστη. Ο χρήστης απλώς δηλώνει τι είδους άρωμα επιθυμεί – για παράδειγμα, κάτι ανάμεσα σε ξυλώδες και εσπεριδοειδές – και ο αλγόριθμος προτείνει τον κατάλληλο συνδυασμό ελαίων και αναλογιών.

Από την τέχνη στην τεχνητή νοημοσύνη

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται Odor Generative Diffusion. Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, αντί να παράγει εικόνες ή κείμενο, όπως κάνουν άλλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτό το σύστημα συνθέτει χημικά προφίλ αρωμάτων. Η καινοτομία του έγκειται στο ότι βασίζεται σε open source δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και άτομα χωρίς εξειδίκευση μπορούν να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό άρωμα, απλώς περιγράφοντας τη μυρωδιά που έχουν στο μυαλό τους.

Μυρωδιές που προκύπτουν από δεδομένα

Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινά αναλύοντας δεδομένα από 166 διαφορετικά αιθέρια έλαια, τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί ως προς τα αρωματικά τους χαρακτηριστικά, όπως φρουτώδες, λουλουδάτο, πικάντικο ή γήινο. Όταν δοθεί ένα ζητούμενο άρωμα, το σύστημα «διαβάζει» το φάσμα που θα ταίριαζε σε αυτό και υπολογίζει τα πιο κατάλληλα συστατικά και τις ποσότητές τους. Το αποτέλεσμα είναι μια συνταγή που μπορεί να αναπαραχθεί άμεσα, χωρίς να απαιτείται χημική εφεύρεση νέων ουσιών.

Για να αξιολογηθεί η ακρίβεια του συστήματος, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με ανθρώπους. Στην πρώτη, συμμετέχοντες έπρεπε να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά αρωμάτων χωρίς να γνωρίζουν ποια ήταν η προέλευσή τους. Στη δεύτερη, συγκρίθηκαν αρώματα με και χωρίς επιπλέον νότες – όπως μέντα – και οι συμμετέχοντες κατάφεραν να εντοπίσουν με επιτυχία τις διαφορές. Αυτό αποδεικνύει ότι το σύστημα δεν δημιουργεί απλώς μυρωδιές, αλλά παράγει αρώματα που αναγνωρίζονται και ξεχωρίζουν.

Ένα άρωμα για όλους

Το σημαντικό με αυτή την προσέγγιση είναι η απλότητά της. Επειδή το σύστημα βασίζεται σε φυσικά αιθέρια έλαια και όχι σε συνθετικά μόρια, τα αποτελέσματα είναι άμεσα εφαρμόσιμα και συμβατά με τα υλικά της αγοράς. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις, δημιουργούς ή ακόμα και απλούς καταναλωτές να σχεδιάσουν δικά τους προϊόντα, προσαρμοσμένα σε προσωπικά ή εμπορικά κριτήρια, με ελάχιστο κόστος και χρόνο.

Οι εφαρμογές μιας τέτοιας τεχνολογίας δεν περιορίζονται μόνο στα αρώματα. Στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, μπορεί να βοηθήσει στην αναπαραγωγή φυσικών αρωμάτων. Στα προϊόντα καθαρισμού, μπορεί να προσφέρει μια ξεχωριστή οσφρητική ταυτότητα σε κάθε προϊόν. Τέλος, μπορεί να επεκταθεί ακόμα και στον ψηφιακό κόσμο — όπως στα παιχνίδια ή την εικονική πραγματικότητα — προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση εμπειρίας μέσω της μυρωδιάς.