Καταθέσεις: Με λιγότερα από 1.000 ευρώ στην τράπεζα οι 7 στους 10

Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα καταθετών, παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για το 2025, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς το 70,6% των επιλέξιμων καταθετών διέθετε καταθέσεις έως 1.000 ευρώ, ενώ μόλις το 13% είχε καταθέσεις από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον απολογισμό του ΤΕΚΕ:

το 70,6% των επιλέξιμων καταθετών διαθέτει καταθέσεις έως 1.000 ευρώ

το 13% διαθέτει καταθέσεις από 1.000 έως 5.000 ευρώ

το 14% από 5.000 έως 50.000 ευρώ

και το 1,5% από 50.000 έως 100.000 ευρώ

Προβληματισμός για το χαμηλό επίπεδο αποταμιεύσεων

Το χαμηλό επίπεδο αποταμιεύσεων είναι εξαιρετικά προβληματικό για την οικονομική ανθεκτικότητα των πολιτών και ευρύτερα της χώρας δεδομένου μάλιστα του πολύ χαμηλού επιπέδου ασφάλισης, αλλά και επενδύσεων.

Σημειώνεται πάντως ότι το ΤΕΚΕ διευκρινίζει ότι στην κατηγορία των καταθέσεων έως 1.000 ευρώ περιλαμβάνονται, πέραν των καταθετών με περιορισμένες αποταμιεύσεις, καταθέτες που διατηρούν τις κύριες αποταμιεύσεις τους σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και λογαριασμοί με μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά υπόλοιπα και αδρανείς λογαριασμοί.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του ΤΕΚΕ, οι επιλέξιμες καταθέσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2025 στα 218,65 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 10 δισ. ευρώ ή 4,8% σε σχέση με το 2024. Οι εγγυημένες καταθέσεις ανήλθαν στα 146,92 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 4 δισ. ευρώ ή 2,8% σε ετήσια βάση.