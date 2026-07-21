«Τέλος» στο τσιγάρο στις παραλίες θέλει η Ισπανία - Το σχέδιο της κυβέρνησης Σάντσεθ

Σε μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες για το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους προσανατολίζεται η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σχέδιο για την επέκταση της απαγόρευσης και σε εξωτερικούς χώρους.

Το νομοσχέδιο που προωθεί η ισπανική κυβέρνηση προβλέπει την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος σε εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης, αλλά και σε μια σειρά από δημόσιους χώρους.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση αναμένεται να αφορά, μεταξύ άλλων, στάσεις λεωφορείων, αποβάθρες, πανεπιστημιουπόλεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και παραλίες.

España prohibirá fumar en terrazas, marquesinas, andenes, piscinas o playas.



Además, la nueva ley de tabaco prohíbe expresamente su consumo a los menores. Antes, era solo la venta. pic.twitter.com/o6yGTfrtr5 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 21, 2026

Όπως εξήγησε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο στόχος είναι να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους περιορισμούς ενδέχεται να εφαρμόζονται ήδη σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ισπανία έχουν αρμοδιότητα σε ζητήματα υγείας.

Περιορισμοί και στα προϊόντα καπνού

Το σχέδιο της κυβέρνησης δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους όπου θα επιτρέπεται το κάπνισμα. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απαγόρευση της χρήσης προϊόντων καπνού από ανηλίκους, καθώς και την απαγόρευση κάθε διαφήμισης υπέρ του καπνού και των προϊόντων ατμίσματος.

Παράλληλα, η πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά.

«Στοχεύουμε με αυτόν τον νόμο να σηματοδοτήσουμε ένα πριν και ένα μετά στην προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε η Μόνικα Γκαρσία, υπογραμμίζοντας ότι το κάπνισμα προκαλεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, 50.000 θανάτους τον χρόνο στην Ισπανία και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για περίπου το 30% των καρκίνων.

Η υπουργός τόνισε πως ο «ξεκάθαρος» στόχος της κυβέρνησης είναι να κινηθεί προς μια «γενιά χωρίς καπνό», ώστε στους κοινόχρηστους χώρους «το να αναπνέει κανείς καθαρό αέρα να αποτελεί τον κανόνα».

Η μάχη στη Βουλή και οι αντιδράσεις

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο ισπανικό κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. Ωστόσο, η έγκρισή του δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Παράλληλα, τα σχέδια αναμένεται να συναντήσουν ισχυρές αντιδράσεις από τον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση, δύο ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς για την ισπανική οικονομία.

Η συζήτηση αναμένεται να είναι έντονη, καθώς η Ισπανία αποτελεί τον δεύτερο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως και η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ιδιαίτερα κατά τους ολοένα και πιο θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.

Περίπου ένας στους τέσσερις ενήλικες καπνίζει

Παρά τη σημαντική μείωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η Ισπανία εξακολουθεί να έχει μεγάλο αριθμό καπνιστών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη σχετική μελέτη των υγειονομικών αρχών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2024, περίπου το 26% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας καπνίζει καθημερινά.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται να επεκτείνει το πλαίσιο που είχε θεσπιστεί το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ νόμος που απαγόρευσε το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, μεταξύ άλλων σε μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα και καζίνο.