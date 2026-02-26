Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Mε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9πμ και ακολούθως από τις 9μμ έως τη λήξη της βάρδιας θα πάρουν μέρος στην κινητοποίηση του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη, οι εργαζόμενοι στη γραμμή 1 του Μετρό (γραμμή ΗΣΑΠ-ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) και το Τραμ. Ενδιαμέσως τα συγκεκριμένα μέσα θα λειτουργήσουν, με σκοπό να διευκολύνουν τους πολίτες να μεταβούν στη συγκέντρωση.

Από την πλευρά του το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο χωρίς να αναφέρει στάση εργασίας, όμως λόγω των συγκεντρώσεων θα σημειωθούν κυκλοφοριακές αλλαγές στις περιοχές που επηρεάζει.

Υπενθυμίζεται ότι ως προς τον τομέα των μεταφορών, 24ωρη απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν οι εργαζόμενοι στην ακτοπλοΐα και στον σιδηρόδρομο.

Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ στον δημόσιο τομέα, αλλά και συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα όπως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αλλά και πρωτοβάθμια σωματεία πολλών κλάδων έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις.

ΓΣΕΕ: Η μνήμη των Τεμπών παραμένει ζωντανή

Σε σχετική ανακοίνωση η ΓΣΕΕ αναφέρει:

«Η ΓΣΕΕ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με την 28η Φεβρουαρίου να αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή εγρήγορση, ουσιαστική λογοδοσία και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και στους χώρους εργασίας, ώστε παρόμοιες τραγωδίες να μην επαναληφθούν.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η θωράκιση των δημόσιων υποδομών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για την κοινωνία και την Πολιτεία. Η διαλεύκανση των αιτιών και η απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ημέρας, η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους να μετέχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σε πολλές πόλεις της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευθύνης και της διαρκούς διεκδίκησης ασφαλών και αξιόπιστων μεταφορών για όλους τους πολίτες. Επιβάλλεται σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της εργασίας. Η μνήμη των Τεμπών παραμένει ζωντανή και επιτάσσει ουσιαστικές πράξεις, διαφάνεια και δικαιοσύνη».