Θανάσης Πάτρας: «Ήταν το πιο άσχημο και μαύρο Πάσχα που έχω περάσει στη ζωή μου»

Τον Θανάση Πάτρα είχε καλεσμένο η εκπομπή «Happy Day» ο οποίος με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και αφού έστειλε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση, μίλησε για την σύζυγό του Κατερίνα Παγώνη που επίσης αντιμετώπισε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας πριν από έναν χρόνο.

«Μακάρι να τα είχα περάσει εγώ και φαντάζομαι το ίδιο σκέφτεται και η Τίνα. Πάντα όταν είσαι με τον άνθρωπό σου και τον βλέπεις να ταλαιπωρείται, προφανώς σκέφτεσαι ότι καλύτερα να το έχεις πάθει εσύ παρά εκείνος.

«Η σύζυγός μου είχε μια περιπέτεια με κακοήθεια στο νεφρό. Πράγμα το οποίο πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, σε πολύ αρχικό στάδιο. Συνέβη έναν χρόνο πριν. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην Καρδίτσα για το Πάσχα, και θα έκανε την επέμβαση ακριβώς μετά… Ήταν το πιο άσχημο και μαύρο Πάσχα που έχω περάσει στη ζωή μου.

Ήμασταν σε κατάθλιψη και ο ένας και ο άλλος. Είναι αυτό που λες, καλύτερα κάντο τώρα για να μη μπεις στη διαδικασία να το σκέφτεσαι, γιατί μετά δε μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας κάνανε τους καραγκιόζηδες. Ήμασταν σε μαύρο χάλι. Εννοείται ότι μας έφερε πιο κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες μαζί.

Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά, σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματα που έχω για τη γυναίκα μου, και το τι σημαίνει για μένα. Είμαι χαρούμενος που το βρήκαμε, το καταλάβαμε νωρίς και το ξεπεράσαμε…Το ανακάλυψε σε άσχετη κατάσταση, είχε έναν πόνο που θεωρητικά ήταν μυικός. Επέμενε να το ψάξει, μετά επέμενε και ο γιατρός, και τελικά…» κατέληξε ο γνωστός παρουσιαστής.