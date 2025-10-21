Θανάσης Πάτρας: Με το δεξί η πρεμιέρα της εκπομπής του

Τι κι αν πλησιάζουμε προς τον Νοέμβριο; Οι πρεμιέρες των τηλεοπτικών εκπομπών συνεχίζονται ακάθεκτες και έπονται κι άλλες (Λάκης Λαζόπουλος, Αντώνης Κανάκης).

Το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου (14.15) ξεκίνησε την πορεία τους στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το νέο πρόγραμμα του Θανάση Πάτρα στο OPEN. Η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» άγγιξε στην πρεμιέρα του το 6,2% στο γενικό σύνολο του κοινού, ενώ έκανε και 5,0% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

Στις 15.30 μετά το μεσημέρι ξεκίνησε το infotainment μαγκαζίνο «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ έχει κολλήσει στα χαμηλά νούμερα σχεδόν από την έναρξή του και δεν λέει να ανακάμψει. Η εκπομπή της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου άγγιξε το 4,6% στο γενικό σύνολο και το 4,1% στα δυναμικά κοινά.

Πάνω από τον μέσο όρο

Το νέο μαγκαζίνο του Θανάση Πάτρα που είναι αμιγώς ψυχαγωγικό (επιτέλους) βρέθηκε απέναντι από τον Κώστα Τσουρό για μόλις μερικά λεπτά, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ευθέως τα ποσοστά των δύο εκπομπών. Μπορούμε όμως να μετρήσουμε την επιτυχία που είχαν σε σχέση με τον μέσο όρο των καναλιών που τους φιλοξενούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την εβδομάδα από 13-19/10 ο ημερήσιος μέσος όρος τηλεθέασης για το OPEN ήταν 5,2%, ενώ του ΣΚΑΪ 10,7%. Συνεπώς ο Πάτρας κινήθηκε κοντά και λίγο πάνω από τον μέρο όρο του καναλιού, ενώ ο Τσουρός αρκετά κάτω από αυτόν. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό μακροπρόθεσμα (ή και όχι).