The Love Debate by Lagios: Το 3ο επεισόδιο απόψε στις 21:00 - Καλεσμένη η Μαρία Σολωμού
Το πρώτο vidcast ψυχολογίας είναι στον Flash.gr και έρχεται να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των χρηστών του YouTube αλλά και των social media.
Ο Γιώργος Λάγιος απόψε το βράδυ στις 21:00 στο 3ο επεισόδιο του «The Love Debate by Lagios», μέσα από το vidcast ψυχολογίας, σχέσεων και σεξ αναλύει θέματα που όλοι σκεφτόμαστε κρυφά!
Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.
Στο αποψινό «The Love Debate by Lagios», καλεσμένη η ηθοποιός Μαρία Σολωμού.
Το πρώτο vidcast ψυχολογίας είναι στον Flash.gr και έρχεται να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των χρηστών του YouTube αλλά και των
social media. Κάθε Παρασκευή στις 21:00 συντονιστείτε στον Flash.gr καθώς ο Γιώργος Λάγιος και το «The Love Debate by Lagios».