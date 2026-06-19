Ο Μάνος Νιφλής στο νέο επεισόδιο του «The Love Debate by Lagios» - «Πώς ξεπερνιέται ένας χωρισμός»

Ο Γιώργος Λάγιος απόψε το βράδυ στο «The Love Debate by Lagios», επιβεβαιώνει τον τίτλο που κατέχει όλα αυτά τα χρόνια, όντας ο εθνικός μας χωριστής! Μέσα από το vidcast ψυχολογίας, σχέσεων και σεξ αναλύει ένα θέμα που αφορά σε μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, «Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα χωρισμό»;

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.

Στο αποψινό «The Love Debate by Lagios», καλεσμένος ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Μάνος Νιφλής! Ο Μάνος Νιφλής, μιλά αποκλειστικά στον Γιώργο Λάγιο για την σχέση του με τη σύζυγό του, Ελισάβετ Μουτάφη. Αποκαλύπτει ότι περνούν και εκείνοι όπως όλα τα ζευγάρια περιόδους που το σεξ δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο στη σχέση τους.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλά για το κομμάτι της ζήλειας στη σχέση του και δεν διστάζει να παραδεχθεί ότι ο χωρισμός από τον πρώτο γάμο του στη δική του περίπτωση ήταν μία δεύτερη ευκαιρία για την προσωπική του ζωή. Ακόμα, μιλά για την άψογη σχέση που κρατά με την πρώην γυναίκα του αλλά και τον ρόλο που έχει παίξει σε αυτό η Ελισάβετ Μουτάφη.