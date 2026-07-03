H Αφροδίτη Λατινοπούλου απόψε στο νέο επεισόδιο του «The Love Debate by Lagios»

Ο Γιώργος Λάγιος απόψε το βράδυ στο «The Love Debate by Lagios» αναπτύσσει ένα θέμα που βασανίζει την ερωτική ζωή πολλών ελεύθερων Ελλήνων. «Πώς καταλαβαίνω ότι υπάρχει ερωτική συμβατότητα;» Ποια θα ήταν πιο ιδανική καλεσμένη για ένα τέτοιο θέμα συζήτησης; Καμία άλλη, πλην της Ευρωβουλευτή και προέδρου του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της «πιστεύω».

Στο αποψινό «The Love Debate by Lagios», θα μάθουμε ότι η ερωτική συμβατότητα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι είναι το Α και το Ω για να μπορέσει η σχέση να έχει διάρκεια και φυσικά ένα ακόμα μεγάλο κριτήριο είναι η σωστή επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού.

Από το αποψινό «The Love Debate by Lagios» θα μπορέσει κανείς να ξεχωρίσει την συνέντευξη που δίνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον Γιώργο Λάγιο. Μία συνέντευξη που θα μας κάνει να γνωρίσουμε την Ευρωβουλευτή και αρχηγό κόμματος ακόμα περισσότερο, καθώς είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει πράγματα και σκέψεις για την προσωπική της ζωή.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παραδέχεται ότι βρίσκεται σε σχέση, αποκαλύπτει ότι είναι υπέρ του προξενιού, μιλά για τους γκέι φίλους της και εκμυστηρεύεται στον Γιώργο Λάγιο ότι δεν έχει πάει ποτέ στη Μύκονο και γενικά η πολυτελής ζωή δεν είναι κάτι που την εκφράζει. Ακόμα δεν διστάζει να παραδεχθεί ότι αν βρισκόταν σε ένα έρημο νησί με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα θα αναγκαζόταν να κάνει παρέα… με τους καρχαρίες.

Το πρώτο vidcast ψυχολογίας είναι στον Flash.gr και έρχεται να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των χρηστών του YouTube αλλά και των social media. Κάθε Παρασκευή στις 21:00 συντονιστείτε στον Flash.gr, καθώς ο Γιώργος Λάγιος και το «The Love Debate by Lagios» μιλούν ανοιχτά για αυτά που όλοι σκεφτόμαστε κρυφά!