H Sunny Wild καλεσμένη στο «The Love Debate by Lagios»

Ο Γιώργος Λάγιος απόψε το βράδυ στο ««The Love Debate by Lagios» », αναπτύσσει ένα θέμα που απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και αυτό δεν είναι άλλο από το αν είναι η εργασία στο σεξ ηθικό και νόμιμο επάγγελμα;

Στο σημερινό «The Love Debate by Lagios» καλεσμένη μας είναι η Sunny Wild, η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών του Δημήτρη Σειρηνάκη. Μία γυναίκα που μιλά ανοιχτά για το επάγγελμα της σεξεργάτριας, την σχέση της με το OnlyFans αλλά και την οκτάχρονη κόρη της.

Πόσοι Έλληνες βλέπουν πορνό; Πόσοι άνθρωποι επιλέγουν στη ζωή τους να κάνουν πληρωμένο έρωτα και για ποιους λόγους; Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που ανεβάζουν περιεχόμενο στο OnlyFans και ποιο είναι το προφίλ των χρηστών του; Είναι ευεργετικό για την σχέση ενός ζευγαριού να βλέπουν μαζί πορνό;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα αλλά και σε πολλά άλλα «ένοχα» ερωτήματα απαντά το «The Love Debate by Lagios» αλλά και ο Γιώργος Λάγιος με εμπεριστατωμένες έρευνες και στατιστικά στοιχεία που θα μας εκπλήξουν.

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.

Η Sunny Wild εξομολογείται στον Γιώργο Λάγιο την κακοποιήση που δέχθηκε από τον πατριό της, σε μικρή ηλικία. Παραδέχεται ότι αυτό ήταν που της άλλαξε τη ζωή και φυσικά την έκανε να έρθει στην Ελλάδα για να αναζητήσει μία καινούργια ζωή. Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών του Δημήτρη Σειρηνάκη μας σκιαγραφεί το προφίλ των πελατών της, μας μιλά για τα όρια που τους βάζει αλλά δεν φοβάται να παραδεχθεί ότι κάνει ένα σκληρό και επικίνδυνο επάγγελμα που όμως είναι μία απόλυτα συνειδητή της επιλογή.

Η Sunny Wild ακόμα ανοίγει στον Γιώργο Λάγιο μία άκρως τρυφερή πλευρά της και αυτή δεν είναι άλλη από την μητρότητα. Η ίδια μιλά για την οκτάχρονη κόρη της που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της.

Εκμυστηρεύεται στο «The Love Debate by Lagios» την αγάπη της για την κόρη της, τις θυσίες που η ίδια έχει κάνει και φυσικά πως είναι αποφασισμένη να μην δημιουργήσει καμία ερωτική σχέση προσπαθώντας να προστατεύσει την κόρη της.

Το πρώτο vidcast ψυχολογίας είναι στον Flash.gr και έρχεται να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των χρηστών του youtube αλλά και των social media.

Κάθε Παρασκευή στις 21:00 συντονιστείτε στον Flash.gr καθώς ο Γιώργος Λάγιος και το «The Love Debate by Lagios» μιλούν ανοιχτά για αυτά που όλοι σκεφτόμαστε κρυφά!