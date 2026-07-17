The Love Debate: Η Αγγελική Ηλιάδη «ανακρίνεται» για το σεξ και τα όρια – Live streaming στις 21:30

Πού σταματούν τα όρια της γυναίκας σε μια σχέση, τι ρόλο παίζει το σεξ στην επικοινωνία ενός ζευγαριού και τι τελικά συμβαίνει με τη νέα μόδα των «situationships»;

Αυτή την Παρασκευή στις 21:30, το The Love Debate επιστρέφει στους δέκτες σας μέσα από το Flash.gr και υπόσχεται να «σπάσει» κάθε ταμπού. Καλεσμένη του Γιώργου Λάγιου, αυτή την εβδομάδας είναι η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι έτοιμη να τοποθετηθεί, να σχολιάσει και να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που απασχολούν τις σύγχρονες σχέσεις.

Μεταξύ άλλων, η συζήτηση αναμένεται να πάρει φωτιά γύρω από το αν «το καλύτερο σεξ γίνεται μετά τον χωρισμό», αλλά και για το αν ένας Χριστιανός Ορθόδοξος θα δεχόταν ποτέ να μπει στη διαδικασία του... πληρωμένου έρωτα.

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, βρέθηκαν τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της «πιστεύω».

Συντονιστείτε ζωντανά στο Flash.gr στις 21:30 για ένα livestreaming γεμάτο αποκαλύψεις, ένταση και απόψεις που θα ανατρέψουν όλα όσα ξέρατε για τον έρωτα στην ψηφιακή εποχή!