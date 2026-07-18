Αγγελική Ηλιάδη: «Είμαι χορτασμένη, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να σταθεί δίπλα μου όπως τον θέλω»

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του FLASH TV «The Love Debate» που παρουσιάζει ο Γιώργος Λάγιος και μίλησε μαζί του για το φλερτ, τους άντρες και γιατί είναι αρνητική στο να κάνει μία νέα σχέση.

«Μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο συντροφικά τέλεια, αλλά το σεξ να μην είναι πολύ καλό και μπορεί με έναν άνθρωπο που είναι τοξικός το σεξ να είναι καλό. Εξαρτάται το τι θέλεις. Εάν θέλεις να απολαύσεις το σεξ, κρατάς αυτή τη σχέση, εάν θέλεις κάτι πιο στέρεο και κάτι πιο σοβαρό και κάτι το οποίο θα έχει πορεία για μένα, γιατί καλό και το σεξ, καλές και οι εντάσεις και τα λοιπά, αλλά συνήθως αυτές οι σχέσεις οι τόσο έντονες, τελειώνουν. Οι πιο ήρεμες σχέσεις όμως κρατάνε στον χρόνο. Έχουν προοπτική».

«Αυτός ο άνθρωπος έβγαλε τρομερό κόμπλεξ»

Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω τίποτα! Εγώ έχω ζήσει και την ένταση, έχω ζήσει και τον αφόρητο έρωτα και τις περιπέτειες μου και τα πάντα. Δηλαδή είμαι πολύ χορτασμένη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ένας άντρας να σταθεί δίπλα μου όπως θέλω εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτρέψω εγώ σαν Αγγελική, σε έναν άντρα να πλησιάσει τα παιδιά μου.

Η δουλειά μου σε μία σχέση μου έπαιξε πολύ άσχημο ρόλο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έβγαλε τρομερό κόμπλεξ γιατί δεν μπορούσε να σταθεί δίπλα μου, λόγω της δουλειάς και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και έτσι ξεκίνησαν τα διάφορα προβλήματα γιατί αισθανόταν υπερβολικά ανασφαλής. Ένας τέτοιος άντρας πώς θα σταθεί δίπλα σε μία τέτοια γυναίκα;».