Γιώργος Λάγιος: «Έπαθα ευερέθιστο έντερο μέσα από μια τοξική σχέση»

Ο Γιώργος Λάγιος είχε καλεσμένη την Αγγελική Ηλιάδη στην εκπομπή του FLASH TV «The Love Debate by Lagios» και οι δυο τους είπαν σκληρές αλήθειες για τις τοξικές σχέσεις. «Ο λόγος που υπάρχουν οι τοξικές σχέσεις είναι επειδή είναι απολαυστικές. Η τοξικότητα μου κάνει κακό, σίγουρα, εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω. Είναι το τραύμα, που ακόμη και να το καταλαβαίνω, μου αρέσει ότι πονάω και το έχω συσχετίσει κάπως στο μυαλό μου ασυνείδητα», είπε ο Λάγιος.

Η Ηλιάδη με τη σειρά της παραδέχτηκε πως οι τοξικές σχέσεις μπορεί να είναι συναρπαστικές, διαφώνησε με το ότι είναι απολαυστικές. «Για να ηρεμήσω ψυχικά μετά από τοξική σχέση χρειάστηκε να μιλήσω με ειδικό γιατρό και να πάρω αγωγή. Είχα πέσει ψυχολογικά και είχα κρίσεις πανικού που κράτησαν για περίπου 4 μήνες. Ξέσπασε ο οργανισμός μου. Πιέστηκα και έκανα περισσότερη υπομονή από όσο μπορούσα. Στις προσωπικές σχέσεις αν δεν περνάς καλά, πρέπει να φεύγεις τρέχοντας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρρωσταίνεις και να καταπιέζεις τον εαυτό σου».

Ο Λάγιος πρόσθεσε πως κι εκείνος απέκτησε θέμα υγείας μετά από μια τοξική σχέση. «Έχω υπολείμματα από προηγούμενες σχέσεις. Η γαστρίτιδα και το ευερέθιστο έντερο που έχω είναι επειδή καταπίεζα αυτό που ήθελα να εκφράσω, είτε συναισθηματικά, είτε λεκτικά. Τα κρατούσα μέσα μου και το σώμα μου το ξεσπούσε είτε εκείνη τη στιγμή, είτε ετεροχρονισμένα».