Αγγελική Ηλιάδη: «Οι προγαμιαίες σχέσεις δεν είναι αμαρτία, έχω δύο παιδιά εκτός γάμου»

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του FLASH TV «The Love Debate by Lagios» και μίλησε με τον Γιώργο Λάγιο για τις προγαμιαίες σχέσεις, αναφέρθηκε στη φορά που είδε μπροστά της τον Χριστό, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της με αρκετά πράγματα από όσα λέει η Εκκλησία.

«Δεν είμαι αυστηρή γενικά σε τίποτα. Δεν μ’ αρέσει, δεν φοράω παρωπίδες, δεν είμαι απόλυτη. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι η προγαμιαία σχέση είναι αμαρτία. Πιστεύω βαθιά στον Χριστό, τον έχω δει μπροστά μου, έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα. Ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση που μόλις είχα βγάλει τον μικρό μου γιο από το νοσοκομείο, ήταν η γιορτή του εκείνη την ημέρα, καλοκαίρι, και τον έπαιρνα για να τον πάω στο σπίτι. Και επειδή προσευχόμουν μες στο αμάξι, Τον είδα μπροστά μου. Και Τον είδε και η μητέρα μου. Δεν θα το ξεχάσω, γιατί ήμασταν μαζί».

«Άλλο η πίστη και η θρησκεία μας και άλλο η Εκκλησία»

«Πολλά πράγματα έχουν ξεκινήσει από τους ανθρώπους. Δεν είπε ποτέ ο Χριστός κάνε αυτό, εκείνο μην το κάνεις. Πολλά πράγματα είναι δημιουργήματα του ανθρώπου από αυτά που λέει η εκκλησία. Άλλο η πίστη και η θρησκεία μας και άλλο η Εκκλησία. Εγώ λίγο τα διαχωρίζω αυτά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αμαρτία, το να κάνεις φόνο, το να κλέψεις κλπ, αλλά το να βρεθούν δύο άνθρωποι μαζί και να μην είναι παντρεμένοι, εγώ δεν το θεωρώ αμαρτία.

Εγώ δεν παντρεύτηκα ποτέ και τα δύο μου παιδιά τα έκανα εκτός γάμου. Είναι ευλογία από τον Θεό. Ποιος μπορεί να γυρίσει και να μου πει ότι είναι αμαρτία που δεν ήμουνα παντρεμένη; Ο Θεός με ευλόγησε με δύο υπέροχα παιδιά».