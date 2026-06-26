H Μαρία Σολωμού έρχεται καλεσμένη στο «The Love Debate by Lagios»

Ο Γιώργος Λάγιος απόψε το βράδυ στο «The Love Debate by Lagios», θα καταπιαστεί με ένα καυτό θέμα για την ερωτική ζωή των ανθρώπων: τις ελεύθερες σχέσεις που είναι το νούμερο 1 trend για την προσωπική μας ζωή. Μέσα από το vidcast ψυχολογίας, σχέσεων και σεξ αναλύει ακόμα ένα θέμα που αφορά μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων!

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ, θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.

Στο αποψινό «The Love Debate by Lagios» θα μάθουμε ότι οι ελεύθερες σχέσεις πλέον είναι μάστιγα για την προσωπική μας ζωή. Έχουν όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτών των σχέσεων είναι η ειλικρίνεια και το να μπορούν και τα δύο φύλα να εκφράσουν ανοιχτά τις επιθυμίες τους.

Από το αποψινό «The Love Debate by Lagios» δεν θα μπορούσε να λείπει και μία καλεσμένη που μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τολμά στον έρωτα και δεν έχει ταμπού. Αυτή δεν είναι άλλη από την εκπληκτική Μαρία Σολωμού.

Η ταλαντούχα ηθοποιός εκμυστηρεύεται στον Γιώργο Λάγιο ότι είχε πολλές ελεύθερες σχέσεις στη ζωή της. Ακόμα, παραδέχεται ότι δεν κάνει ποτέ σεξ στο πρώτο ραντεβού, καθώς η περίοδος του φλερτ με έναν σύντροφο είναι αυτή που απολαμβάνει περισσότερο. Μας αποκαλύπτει τι μπορεί να την ξενερώσει σε έναν άνδρα και φυσικά αν τώρα βρίσκεται σε σχέση.