Πρεμιέρα FLASH: Δείτε το «The Love Debate by Lagios» με πρώτη καλεσμένη τη Βίκυ Κάβουρα

Ο Γιώργος Λάγιος έκανε απόψε πρεμιέρα με τη νέα του εβδομαδιαία εκπομπή «The Love Debate by Lagios». Ένα vidcast ψυχολογίας και σχέσεων του Flash .gr φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις γύρω από τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το σεξ και όλα όσα μας απασχολούν, μας διχάζουν ή μας προβληματίζουν, αλλά σπάνια συζητάμε ανοιχτά.

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου, κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21:00, βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές η κάθε μία. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.

Η Βίκυ Κάβουρα έκανε ποδαρικό στο «The Love Debate by Lagios» και παραχώρησε στον Γιώργο Λάγιο την πρώτη της συνέντευξη ούσα παντρεμένη. Η ηθοποιός μίλησε για την σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Τζαβέλλα αλλά και τον ρόλο της θρησκείας στη ζωή τους.

Το πρώτο vidcast ψυχολογίας του Flash .gr έρχεται να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των χρηστών του YouTube αλλά και των Social Media. Κάθε επεισόδιο του «The Love Debate by Lagios» θα ασχολείται με ένα καυτό θέμα. Απόψε, στην πρεμιέρα της εκπομπής στις 21:00, το debate είναι ένα: «Υπάρχει ερωτική σχέση χωρίς ερωτική επαφή;»

Κάθε Παρασκευή στις 21:00 συντονιστείτε στον Flash .gr , καθώς ο Γιώργος Λάγιος και το «The Love Debate by Lagios» μιλούν ανοιχτά για αυτά που όλοι σκεφτόμαστε κρυφά!