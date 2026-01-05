The Times: Σχέδιο του Χαμενεΐ για φυγή στη Μόσχα - Τι θα γίνει με την περιουσία των 95 δις

Σε κατάσταση πολιορκίας φαίνεται πως βρίσκεται το καθεστώς της Τεχεράνης, με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να προετοιμάζει ήδη την έξοδό του από τη χώρα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης των Times, ο 86χρονος ηγέτης έχει καταρτίσει ένα λεπτομερές «Σχέδιο Β», το οποίο προβλέπει τη διαφυγή του στη Ρωσία σε περίπτωση που οι εσωτερικές διαμαρτυρίες οδηγήσουν σε πλήρη κατάρρευση της τάξης.

Το σχέδιο απόδρασης δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά μια ομάδα περίπου 20 ατόμων, στην οποία περιλαμβάνονται η οικογένειά του —με εξέχοντα τον γιο και πιθανό διάδοχό του, Μοτζτάμπα— και οι πιο στενοί του συνεργάτες.

Ωστόσο, το «Σχέδιο Β» δεν περιορίζεται σε πρόσωπα. Περιλαμβάνει τη μεταφορά ενός γιγαντιαίου δικτύου περιουσιακών στοιχείων που αγγίζει τα 95 δισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία αυτή, που ελέγχεται μέσω της αδιαφανούς οργάνωσης Setad και ενός συστήματος ημικρατικών ιδρυμάτων, αποτελεί το οικονομικό «οχυρό» του Χαμενεΐ για την επόμενη ημέρα εκτός Ιράν.

Στα χνάρια του Μπασάρ αλ Άσαντ

Η επιλογή της Μόσχας ως καταφυγίου δεν είναι τυχαία. Αναλυτές επισημαίνουν ότι για τον Χαμενεΐ «δεν υπάρχει άλλο μέρος», δεδομένης της στενής του σχέσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η διαδρομή αυτή θυμίζει έντονα την πρόσφατη απόδραση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ενώ ο Άσαντ φέρεται πλέον να απολαμβάνει τη ρωσική φιλοξενία «φρεσκάροντας» τις γνώσεις του στην οφθαλμολογία για την ελίτ της Μόσχας, ο Χαμενεΐ εμφανίζεται σωματικά και ψυχολογικά εξασθενημένος, διακατεχόμενος από μια «παρανοϊκή» εστίαση στη διατήρηση της εξουσίας, η οποία τροφοδοτεί αυτά τα εφεδρικά σχέδια φυγής.

Τραμπ: «Άνθρωπος της δράσης» και μήνυμα στα φαρσί

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον σφίγγει τη θηλιά μέσω της στρατηγικής «μέγιστης πίεσης». Μετά την επιχείρηση-αστραπή στη Βενεζουέλα και την πτώση του Μαδούρο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε στα φαρσί μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με το μήνυμα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος της δράσης. Αν δεν το γνωρίζατε, τώρα το ξέρετε».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, ήταν σαφής στις δηλώσεις του από το Air Force One: «Αν σκοτώσουν ανθρώπους, θα πληγούν σκληρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στρατιωτική κινητικότητα στην Ευρώπη

Το κλίμα «πολεμικής» προετοιμασίας ενισχύεται από τη μαζική μεταφορά αμερικανικού εξοπλισμού προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του Flight Radar, περίπου δώδεκα C-17A Globemaster III έφτασαν στη Βρετανία και τη Γερμανία, μεταφέροντας ελικόπτερα και εξοπλισμό του 160ού Συντάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων (SOAR) — της ίδιας μονάδας που πρωταγωνίστησε στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Around a dozen U.S. Air Force C-17A Globemaster IIIs arrived last night at RAF Fairford in the United Kingdom, most coming from Hunter Army Airfield in Georgia or Campbell Army Airfield in Kentucky, reportedly carrying helicopters and other equipment for the U.S. Army’s 160th… pic.twitter.com/ddOh5hn430 — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Η μετακίνηση αυτή των «Night Stalkers» προς τη βάση Ramstein πυροδοτεί σενάρια ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, την ώρα που το καθεστώς της Τεχεράνης φαίνεται να ετοιμάζει τις αποσκευές του.