Πεδίο μάχης οι δρόμοι στο Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις επί 10 ημέρες - Τουλάχιστον 36 οι νεκροί

Μαζικές διαμαρτυρίες συνεχίζονται στο Ιράν, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να μιλούν για τουλάχιστον 36 νεκρούς, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικοι, από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας στα τέλη Δεκεμβρίου. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, η οποία επισημαίνει ότι οι θάνατοι προήλθαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας των δυνάμεων ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες. Παράλληλα, πάνω από 1.000 άτομα έχουν συλληφθεί.



Στην πρωτεύουσα, η μεγάλη διαδήλωση στο παζάρι της Τεχεράνης διαλύθηκε από την αστυνομία με τη χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στη δυναστεία του Σάχη και «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», στρέφοντας τα πυρά τους κατά του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Άλλα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν «Ελευθερία! Ελευθερία!» και «Χωρίς ντροπή».

Το ιρανικό πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις», που διαλύθηκαν από την αστυνομία. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, αρχικά για το κόστος ζωής και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαδηλώσεων μετά το 2022, όταν η χώρα συγκλονίστηκε από αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα.

Στο δυτικό Ιράν, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός, ο Εχσάν Αγατζανί, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά κοντά στο Μαλεκσαχί, περιοχή με σημαντικό κουρδικό πληθυσμό. Ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ενώ στην ίδια κομητεία είχε σκοτωθεί το Σάββατο άλλο μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.



Οι διαδηλωτές συνεχίζουν να ζητούν πολιτικές αλλαγές και σεβασμό στα δικαιώματά τους, σηματοδοτώντας μια συνεχιζόμενη περίοδο έντασης στο Ιράν.