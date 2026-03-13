Θεραπευτής στη Βρετανία κακοποίησε σεξουαλικά πελάτισσά του «για να ανακουφίσει το τραύμα της»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 77χρονος θεραπευτής στη Βρετανία, ο οποίος χρησιμοποίησε το επάγγελμά του για να κακοποιήσει σεξουαλικά μια ασθενή.

Ο Gerald Peck επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια 40χρονη γυναίκα στο Μπράιτον, λέγοντάς της ότι η σεξουαλική επαφή μαζί του θα μπορούσε να την ανακουφίσει από την κατάθλιψη και τον σωματικό της πόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το θύμα κατέφυγε στη θεραπεία του Peck, όταν είδε διαφημίσεις που τον παρουσίαζαν ως «προσωπικό θεραπευτή σώματος και ενέργειας».

Gerald Peck, a self-styled body and energy therapist in Brighton, told a vulnerable woman in her 40s that skin-to-skin contact and penetration were the ONLY way to cure her depression and trauma.… pic.twitter.com/8wBp2bPITL — Grifty (@TheGriftReport) March 13, 2026

Όταν έκλεισε ραντεβού μαζί του, ο 77χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η θεραπεία απαιτούσε άμεση σωματική επαφή, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι η διείσδυση θα ήταν ο «μόνος τρόπος» για να ανακουφίσει το τραύμα της.

Ο Peck καταδικάστηκε αυτή την εβδομάδα δε 11 χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για πέντε κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

«Το θάρρος και η αποφασιστικότητα του θύματος ήταν σημαντικά για την εξασφάλιση της ποινής για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα που διέπραξε ένας θεραπευτής εναντίον του πελάτη του», δήλωσε ο αστυνομικός Jazz Gannon.

«Η αντοχή της σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν απαραίτητη για την αποκάλυψη της αλήθειας και η προθυμία της να μιλήσει ανοιχτά έχει βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση όλων των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι παρόμοιες αναφορές θα αναγνωρίζονται και θα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά στο μέλλον», πρόσθεσε.