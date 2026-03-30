Ισπανία: Σεξουαλική επίθεση το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε πως το χειροφίλημα χωρίς τη συναίνεση του άλλου προσώπου δεν αποτελεί απλή παρενόχληση, αλλά συνιστά σεξουαλική επίθεση. Η απόφαση έγινε γνωστή μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και επιβεβαιώνει τη σκληρή στάση της χώρας απέναντι σε συμπεριφορές σεξουαλικής φύσης χωρίς συναίνεση.

Η ανώτατη δικαστική αρχή επικύρωσε την καταδίκη άνδρα, ο οποίος άγγιξε γυναίκα χωρίς τη θέλησή της σε στάση λεωφορείου. Ο δράστης, πέρα από το ότι της έπιασε το χέρι και το φίλησε, της πρότεινε δύο φορές να τη συνοδεύσει προσφέροντάς της χρήματα.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να υποβαθμίσει την πράξη σε «παρενόχληση στον δρόμο», ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, διατηρώντας την καταδίκη και το πρόστιμο των 1.620 ευρώ.

«Ξεκάθαρα σεξουαλική πράξη»

Οι δικαστές έκριναν ότι δεν επρόκειτο για μια απλή κοινωνική χειρονομία, αλλά για ενέργεια με σαφή σεξουαλική πρόθεση. Όπως επισημαίνεται, η πράξη συνιστά παραβίαση της σεξουαλικής ακεραιότητας του θύματος και το υποβιβάζει σε αντικείμενο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, κάθε ανεπιθύμητη σωματική επαφή με σεξουαλικό περιεχόμενο υπερβαίνει τα όρια της απλής παρενόχλησης.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές αποτελούν επιβολή της βούλησης του δράστη πάνω στη σεξουαλική ελευθερία του θύματος. Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ισπανίας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα έχει θεσπίσει ήδη από το 2004 έναν από τους πιο προοδευτικούς νόμους στην Ευρώπη για την προστασία των γυναικών από τη βία.