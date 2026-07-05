Θεσσαλονίκη: 7χρονη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη στο κέντρο της πόλης - Συνελήφθη ο πατέρας

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό που αφορούσε την 7χρονη κόρη του, η οποία εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνη της στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, διερχόμενοι πολίτες αντιλήφθηκαν το μικρό κορίτσι να βρίσκεται ασυνόδευτο και ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου διερεύνησαν την υπόθεση και εντόπισαν τον 25χρονο πατέρα της ανήλικης, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Όπως προέκυψε, η 7χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της οικογένειας χωρίς να βρίσκεται υπό την επίβλεψη ενήλικα. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.