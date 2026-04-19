Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες για έκθεση σε κίνδυνο των 3χρονων παιδιών τους

Δύο ημεδαπές γυναίκες συνελήφθησαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, για έκθεση των ανηλίκων παιδιών τους σε κίνδυνο, στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.



Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, μία 27χρονη, καθώς άφησε αβοήθητη την 3χρονη κόρη της, την οποία είχε υπό την προστασία της. Έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών, η ανήλικη εντοπίστηκε σε στάση μετρό.



Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, μία 20χρονη, καθώς, ενώ βρισκόταν στην οικία της στους Αμπελοκήπους, διέφυγε της προσοχής της ο 3χρονος γιος της. Το παιδί εντοπίστηκε ασυνόδευτο σε υπαίθριο χώρο της ίδιας περιοχής από διερχόμενη γυναίκα.