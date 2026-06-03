Θεσσαλονίκη: Επανήλθε το φυτοπλαγκτόν στον Θερμαϊκό - Σημάδι ρύπανσης, ανησυχητικές εικόνες

Την επανεμφάνισή του έκανε το φυτοπλαγκτόν στο Θερμαϊκό Κόλπο, μία εικόνα γνώριμη στους Θεσσαλονικείς από παλιά. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ονομάζεται ερυθρά παλίρροια, μία βλέννα καφέ απόχρωσης που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή την πόλη και εκτός από την αποκρουστική εικόνα, συνοδεύεται από δυσάρεστη οσμή.

Οι περιπατητές στο παραλιακό μέτωπο, από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης έως το Μέγαρο Μουσικής, έρχονται αντιμέτωποι με το θέαμα, αφού μεγάλο τμήμα της επιφάνειας της θάλασσας έχει καλυφθεί από φυτοπλαγκτόν ανοιχτόχρωμης καφέ απόχρωσης, το οποίο αναδύει αυτή την πολύ άσχημη οσμή.

Φωτό: voria.gr

Σε συνδυασμό με τις υψηλές πλέον θερμοκρασίες, η κατάσταση προκαλεί έντονη δυσφορία στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης.

Όπως μεταφέρει το voria.gr, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτοπλαγκτού στον Θερμαϊκό Κόλπο οφείλεται στην εισροή θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φώσφορος) από αστικά λύματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτή η υπερβολική συγκέντρωση μικροοργανισμών δημιουργεί κατά καιρούς ένα παχύ, δύσοσμο στρώμα πρασινωπής ή ανοιχτόχρωμης καφέ βλέννας κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

«Επιχείρηση-σκούπα» από αντιρρυπαντικό σκάφος

Τα φαινόμενα ευτροφισμού στον Θερμαϊκό Κόλπο έχουν επανεμφανιστεί από τις αρχές του έτους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλαγκτού από το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη» της εταιρείας North Aegean Slops, η οποία εξειδικεύεται στον επιφανειακό καθαρισμό του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Φωτό: voria.gr

Στόχος της επιχείρησης είναι ο επιφανειακός περιορισμός της έκτασης του φαινομένου όσο το δυνατόν περισσότερο. Η επιχείρηση-σκούπα στον Θερμαϊκό από το αντιρρυπαντικό σκάφος θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της καλής εικόνας του παραλιακού μετώπου. Ωστόσο, κατά καιρούς έχουν προκύψει ζητήματα χρηματοδότησης, τα οποία έχουν οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινή διακοπή των εργασιών καθαρισμού.

Εν μέσω της θερινής περιόδου, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της δράσης του αντιρρυπαντικού σκάφους «Αλκίππη», το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για τον επιφανειακό καθαρισμό του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.