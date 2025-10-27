Θεσσαλονίκη: Γονείς έβγαζαν τα παιδιά τους στην επαιτεία – Μόλις 5, 4, και 2 ετών

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένα ανδρόγυνο που προέτρεπε τα ανήλικα τέκνα του σε επαιτεία. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 28 και 24 ετών που έβγαζαν τα ανήλικα παιδιά τους (5, 4, και 2 ετών) στην επαιτεία επί της Δημητρίου Γούναρη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Διαβάστε περισσότερα για τις συλλήψεις της Αστυνομίας!