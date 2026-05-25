Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 30χρονο που δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καβγά

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνίας στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία ενός 67χρονου από τον ίδιο του τον γιο την Κυριακή 24 Μαΐου.

Όλα συνέβησαν ύστερα από λογομαχία που είχαν οι δυο άνδρες με αποτέλεσμα ο άτυχος 67χρονος να πέσει νεκρός μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του. Το άψυχο σώμα που έφερε θανατηφόρα τραύματα εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από τον 30χρονο, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε.

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 30χρονο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο έπειτα από τη σύλληψή του ενώ διώκεται και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ